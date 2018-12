Ceux de 14 : un témoignage exceptionnel à l'Hôtel de département des Hauts-de-Seine

Direction, ce matin, un hôtel, pas n’importe lequel, l’Hôtel du Département des Hauts-de-Seine, qui a déménagé dans le quartier de la Défense. C’est en effet au 57 rue des longues raies à Nanterre que vous nous emmenez, pour une exposition photographique « Ceux de 14 : un témoignage exceptionnel ».

Oui, en rappelant d’abord que ce titre d’exposition est directement tiré de l’ouvrage que Maurice Genevoix a fait paraître e 1949, sous cet intitulé « Ceux de 14 ». La formule a fait souche. Dans « Ceux de 14 », Maurice Genevoix rassemble cinq récits de guerre, en partant de ses souvenirs du 106e régiment rejoint en 1914, où il vécut la bataille de la Marne, Verdun et les Éparges, sous le feu des obus et fut blessé par trois balles. Ainsi, jusqu’à la mi-janvier 2019, l’Hôtel du Département offre des clichés issus du Musée départemental Albert-Kahn de Boulogne-Billancourt, actuellement fermé. On y voit notamment l’apparition de l’avion de combat et des chars d’assaut, les tanks, deux réalités alors nouvelles et déterminantes.

Ce sont des mots qui ont une histoire, vous nous la racontez ?

Oui, et elle est surprenante. Le mot avion a vu le jour en 1875, ce n’était au départ qu’un nom donné à un aéroplane inventé par Clément Ader, construit sur le latin avis, oiseau. En 1913, le mot avion s’imposait comme nom commun pour désigner un aéroplane militaire. De fait les avions de combat jouèrent un rôle stratégique, en même temps que les pilotes, les aviateurs, mot apparu en 1892, faisaient l’admiration des soldats au sol. Après la guerre, le mot aéroplane tombait en complète désuétude. Quant au tank, il apparaît en décembre 1915 pour désigner les chars d’assaut, ce mot, en signifiant réservoir préserva d’abord le secret de fabrication. Et quand apparurent ces chars, ils eurent aussi un rôle décisif. Ils peuvent avoir figuré aujourd’hui. Par exemple, dans le RER, j’ai été bousculé par un tank qui se prenait pour un avion… Cela étant, c’est mieux que la guerre tout de même…