Champigny-sur-Marne

Ce matin, on part au sud-est de Paris, sur la Marne, et plus précisément dans le Val-de-Marne, dans une ville qui occupe presque toute une boucle sur la rive gauche de la Marne, une boucle émaillée de nombreuses îles, on a peut-être reconnu Champigny-sur-Marne.