On part ce matin pour l’Essonne, à trente-cinq kilomètres au sud-ouest de Paris, dans une petite commune d’un peu plus de 2000 habitants, le ravissant village de Cheptainville traversée par un cours d’eau au nom étonnant.

Eh bien oui, en commençant par le nom de ce petit ruisseau qui traverse le village, il s’appelle tout simplement le Ruisseau du Mauvais Temps. Avouons-le, ce n’est pas un fleuve, il mesure à peine 8 kilomètres de long, à cent mètres près, et traverse quelques communes voisines, Avrainville, Sain-Vrain, Lardy, Itteville, Marolles-en-Hurepoix par exemple. On comprend aussi par son nom qu’il n’est pas bien méchant ce ruisseau, dont l’altitude moyenne ne dépasse pas 83 mètres, avec peu de pente assurément, mais son nom rappelle qu’il prend toute sa vigueur par mauvais temps. Un autre cours d’eau, minuscule est à signaler le Ru de Cramart, avec un petit risque d’inondation. En définitive il faut toujours se méfier des petits ruisseaux !

D’où vient le mot de Cheptainville ? À première vue, comme tous les noms de commune se terminant par « ville », c’est un domaine gallo-romain ayant appartenu à quelqu’un ? Cheptain ?

Vous êtes un vrai toponymiste, spécialiste de l’étymologie des noms de lieux ! C’est bel et bien en effet la Villa, entendons le domaine rural, de Capitanus, qu’on retrouve au XIIIe siècle sous le nom de Capitanei villa, déformé en Chatenvilla en 1203, puis en Catemvilla en 1467 pour aboutir au XVIIIe à Chetainville, lieu dit érigé en commune sous la Révolution en 1793 avec le nom porté aujourd’hui. Au milieu du village, se dresse l’église Saint-Martin typique de l’Île-de-France, , fierté des Cheptainvilloises et des Cheptainvillois. On ne dira pas que ce sont les enfants du Capitaine, mais enfin, Cheptainville, dans le fond, pourrait se traduire par domaine du capitaine. Au long de cours d’eau très modestes mais charmants