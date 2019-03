Des écrivains parlent d’argent au Théâtre de la Porte Saint Martin

Ce soir, on part pour une représentation, où l’on parlera d’agent, oui… on a en effet rendez-vous au Théâtre de la Porte Saint-Martin, dans le Xe arrondissement, pour découvrir le nouveau spectacle de Fabrice Luchini, Les écrivains parlent d’argent, avec donc, lu par l’acteur lumineux qu’est Luchini, les pensées de Sacha Guitry, d’Émile Zola à propos de l’argent….

Oui, Marcel Pagnol, Jean Cau, Péguy, contre toute attente ont bel et bien en effet parlé d’argent, et Luchini nous offre si on peut dire de l’or, des pépites, entendons des extraits y correspondant. De fait, le Théâtre de la Porte Saint-Martin s’y prête merveilleusement. Alors un mot sur ce théâtre, au numéro 16 du Boulevard Saint-Martin, tout à côté de ladite Porte. Disons-le tout de suite, la Porte Saint-Martin est un monument historique, érigé en 1674 par Louis XIV en l’honneur de ses victoires sur le Rhin et en Franche-Comté. C’est une Porte classée monument historique dès 1862, eh bien le théâtre de la Porte-Saint-Martin vient lui aussi d’être inscrit monument historique depuis le 30 mars 1992.

Vous nous en racontez l’histoire ?

Il s’agit en fait du plus grand théâtre des grands Boulevards, avec 1800 places, théâtre construit, en deux mois par Nicolas Lenoir ! Il fut d’abord conçu pour accueillir l’Académie royale de musique, la salle du Palais Royal venait en effet de brûler. Inauguré en 1781, le monument a servi à quelques réunions politiques avant d’être ouvert en tant que théâtre en septembre 1802 sous ce simple nom de Théâtre de la Porte Saint-Martin. Alors ce soir, pleine lumière sur « les écrivains parlent d’argent », lus par Luchini. Pleine lumière c’est le mot qui convient, parce que Luchini, né en 1951 estm on le devine, d’origine italienne. Or d’où vient justement son nom italien ? Du latin lux, la lumière qui a donné en italien Luchini, très présent de fait en Italie et en Corse. Aucun doute, Luchini, notre formidable Napoléon du théâtre et du cinéma rapporte beaucoup d’argent à ceux qui le font parler !