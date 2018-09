Aujourd’hui, commence en Île-de-France, une manifestation qui porte, hélas, un nom anglais, la Paris Design Week, autrement dit la « Semaine parisienne du design », avec plus de cent designers venus du monde entier pour exposer leurs créations. Cette manifestation débute aujourd’hui pour durer jusqu’au 15 septembre et va faire de Paris et de notre région une capitale internationale du Design avec plus de 200 lieux concernés… Design, voilà un mot qui va devoir être expliqué.

Oui, bien sûr, nous allons devenir une vitrine mondiale du design avec plus de 200 galeries, écoles, ateliers, studios de création prêts à montrer le meilleur, le tout à l’occasion du Salon Maison & Objets Paris, un salon professionnel dédié à l’art de vivre, à la décoration. Au moins ce Salon porte-t-il un nom français. Bon, l’anglais week, semaine, est compris de tous, mais j’aurais préféré le mot semaine Quant à design, reconnaissons-le, il est dans nos dictionnaires.

Alors, design, designer, que veulent dire exactement ces mots ? Anglais au départ, j’imagine ?

D’une certaine façon, au début c’est un mot français, il vient de desseigner, ancienne forme de dessiner, dessin, s’écrivant desseing jusqu’à la fin du XVIIe, et passé en Angleterre il devint design. En fait dessiner, à partir du latin signum, empreinte, signe, c’est marquer d’un signe Plus que d’autres, les Anglais ont de fait mêlé le dessin aux objets quotidiens, d’où la naissance anglaise du design. Nous avons emprunté design à l’anglais en 1965 et designer en 1969. Et le design, plan, dessin en anglais, est désormais défini ainsi dans notre Petit Larousse « discipline développée au XXe siècle, visant à la création d’objets d’environnement, d’œuvres graphiques, etc., à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes aux impératifs d’une production industrielle », d’où « l’ensemble des objets créés selon ces critères ». Bon, l’accent mis à part, design, c’est un mot français en somme. Mais tout de même je ne suis pas encore prêt à vous dire « bonne week », Robin !