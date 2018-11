En route pour la Seine-et-Marne, à 25 km au sud-est de Paris, dans le périmètre de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée depuis 1982, nous voici à Émerainville, on peut y aller par l’Autoroute de l’Est, mais aussi par le RER E, et même par avion, mais là je vois mal d’où on va décoller à Paris ? Des toits de Radio France ? On m’a dit que c’est interdit. Alors, dites-nous tout sur Émerainville.

J’espérais décoller par un petit avion de Radio France mais puisque c’est interdit, on ira par la route. Parce qu’en fait à Émerainville se trouve le premier aérodrome français d’aviation légère de Paris l’aéroport de Logne-Émerainvlle, 87 hectares avec deux pistes, une en bitume de 700 m, j’ai décidé d’être précis, et l’autre en herbe de 1100 m. Le lieu géographique où règne Émerainville est très plat, d’où une commune baignée par quelques étangs, aux jolis noms du Bois de Célie et de la Malnoue Nord. Une noue, c’est un fossé herbeux, d’origine naturelle ou artificielle qui remplit un rôle de régulation pour les eaux de ruissellement. En revanche, c’est à peine si j’ose évoquer le nom du ru…

Trop tard, maintenant il faut nous le dire. Alors : le nom de ce ruisseau, de ce ru…

Bon, deux canaux qu’on appelle canal 01 et l’autre canal 02, confluent vers ce ru, dont le nom est le…. Le Merdereau ! J’imagine que vous en devinez l’origine mais pour vous éclairer disons qu’au Moyen Âge un merdereau désignait un cours d’eau récoltant les eaux usées. Mais après tout c’est un mot bien français qui a son charme. Quant au nom d’Emerainnville, c’est un nom issu du latin Esmeriacum, qui est issu du germanique Haim-Rich, Hemery, et ville a été ajouté sous Napoléon Ier. Enfin au-delà du château de Malnoue, il y a quelque chose de délicieusement unique dans cette ville : les rues d’un des quartiers ont été baptisées par les enfants, d’où par exemple la rue du lapin vert, l’allée des lutins. Ah, moi, j’aurais soufflé à mes enfants de créer la rue des dicos bleus, ça aurait de l’allure d’habiter là !