Et voilà, on est le 20 mars, c’est l’équinoxe, et vous allez nous en parler Jean. Parce qu’on lit çà et là « L’équinoxe a lieu ce mercredi 20 mars heure de Paris à 22 h 58 ». Et j’ai lu que l’an dernier c’était à 17 h 15. Qui nous donne en fait cette information si précise ? C’est l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (l’IMCCE) qui fait ces calculs pour nous. Là, Jean, il va falloir tout nous expliquer.

Tout, je vais avoir du mal parce que c’est compliqué… On va d’abord dire un mot de cet Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, installé à Paris. Les éphémérides, rappelons-le, sont les tables astronomiques qui donnent pour chaque jour de l’année la position des corps célestes, et par extension, on en a fait aussi en langue courante des listes, des calendriers d’événements. L’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides est un institut de recherche du CNRS, associé à l’Observatoire de Paris, à l’Université Pierre et Marie Curie et à celle de Lille. Il assure des missions de recherche et d’enseignement, avec pour thème la mécanique céleste, la dynamique des objets du système solaire, entendons qu’il se livre par exemple à des calculs numériques très précis en partant de l’observation du système solaire, planètes, satellites naturels ou artificiels avec force télescopes. En bref, on y a la tête rivée au ciel ! Et à la seconde près ils nous donnent sur Paris l’heure de l’équinoxe.

Jean, vous nous rappelez ce qu’est l’équinoxe et d’où vient le mot ?

Commençons de fait par l’origine du mot, qui vient, du latin aequus, égal, et nox, noctis la nuit. D’où le mot latin aequinoctium, signifiant nuit égale, sous-entendu égale au jour. Le mot est entré en langue française en 1210, et il désigne donc depuis cette date la période de l’année où le soleil en passant par l’équateur, fait que le jour a une durée égale à la nuit, Le soleil est alors au zénith, à l’équateur. Très belle journée… la tête au ciel ! Au zénith ! Au zénith, c’est aujourd’hui !