Feu magique au lac Disney de Chessy

Ce soir, ça va être féerique. À 32 km de Paris dans la Seine-et-Marne, sur un lac dans la commune de Chessy - bon ce ne sera pas un lac naturel puisqu’il s’appelle le lac Disney - vous aurez droit à un vrai feu d’artifice, gratuit. Vous nous en dites plus ?

Eh bien comme on le sait, c’est en grande partie sur la commune de Chessy que s’est installé Disneyland Paris, sur une surface de 22 km², le tout avec une gare TGV subventionnée par l’État français inaugurée en mai 1994, deux ans après l’ouverture du parc le 12 avril 1992. Chessy, c’est presque un nom prédestiné, parce ce mot vient du latin Cassius, comme le champion du monde de boxe, cassius qui désignait une sorte de super destructeur. À l’origine du village donc un homme fort, comme superman ! C’est déjà de la bande dessinée… Et, puisque j’en étais à radiographier le nom de la commune, je me suis intéressé à l’origine du nom du créateur initial : Disney…

C’est vrai qu’on n’y pense pas, et si ça se trouve, c’est drôle…

Drôle peut-être pas, mais en fait on pense que ce nom qui sonne anglais, Disney, serait la déformation d’un nom français, porté par deux soldats normands qui aux côtés de Guillaume le Conquérant seraient partis en 1066 conquérir l’Angleterre, Robert et Hugues d’Isigny. Ces deux Français seraient ensuite restés dans le pays, puis leurs descendants auraient émigré aux États-Unis, et voila les D’Isigny, avec un y, déformés par l’anglais en Disney. Mais ce qui est cocasse, c’est que ce nom français D’Isigny devenu Disney, est en fait un nom de famille qui a pour origine la commune normande d’Isigny, laquelle viendrait du nom d’un homme chargé de donner le signal au combat, d’où le signe repérable dans D’I_sign_y. Alors, ce soir ce seront de superbes signes dans ciel avec le feu d’artifice ! Et un titre bien français pour le spectacle :: les feux magiques ! Ah Cassius à l’origine de Chessy, et D’Isigny à l’origine de Disney, pleins feux sur eux cette nuit !