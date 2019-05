France miniature à Élancourt

Départ aujourd’hui, ce week-end pour les Yvelines, à Élancourt. Direction France miniature, ouvert depuis 1991 et où sont installés environ 120 monuments et sites français, sur une échelle de un 30e, le tout sur 5 ha, aménagés en carte de France. On se prend pour Gulliver ! Et vient d’ouvrir le Cirque Zinzin, que vous allez nous expliquer.

Sans faire le cirque... et tout d’abord on s’émerveille devant tous ces monuments, ces paysages, reproduits au un trentième sans oublier les mers qui bordent la France, le tout en miniature, avec même de mini-voies ferrées qui sillonnent ces cinq hectares. On peut ainsi découvrir environ 120 monuments, châteaux, églises, parcourir l’Hexagone d’une mer à l’autre, d’un massif montagneux à l’autre, les maquettes y sont extraordinaires, on a l’impression d’être un géant se mouvant à la manière de Gulliver. Ce parc a été ouvert en 1991, mais en 2004, s’y adjoignait une zone d’attraction réservées aux enfants, avec différentes activités. D’où le Cirque zinzin qui vient tout juste d’ouvrir. Voilà qui sonne italien, le mot « miniature » est en effet entré en français en 1644 par le biais de l’italien « miniatura », en se rapprochant du mot mignon. On l’écrivait d’ailleurs alors « mignature »...

Le Cirque Zinzin, c’est intriguant Jean, de quoi s’agit-il ?

Eh bien de la possibilité pour les enfants de s’imaginer sur la piste, par exemple en acrobate. En bref de vivre, en toute sécurité bien sûr, l’atmosphère de la piste, grâce à des structures conçues pour donner les sensations. Alors pourquoi zinzin ? Parce que c’est un mot étonnant récent attesté depuis 1914, qui au départ a désigne les obus, et tout engin bruyant. En fait, c’est une onomatopée, c’est-à-dire un mot imitant une réalité sonore. Et c’est vers 1967 qu’il est devenu synonyme d’un peu cinglé, mais drôle et pas méchant. Comme un clown en somme ! Vive les zinzins.... En 1960, on a appelé aussi les zinzins, les (z’)Investisseurs institutionnels...avec le z de liaison. Ah je préfère de loin faire le zinzin à Élancourt !