On peut parfois se tromper dans la localisation d’une commune dans tel ou tel département de notre Île-de-France, c’est le cas de Gournay-sur-Marne, où nous nous rendons ce matin, qui se trouve bien au bord de la Marne mais pas dans le département de la Seine-et-Marne, mais dans celui de la Seine-Saint-Denis, près de Noisy-le-Grand, desservie par l’A4 et la gare de Chelles-Gournay. Et Gournay, de presque 7000 habitants, a, je crois, correspondu à un lieu important de passage de la Marne. C’est bien cela ?

En effet. Et c’est d’ailleurs parce que c’était le lieu de passage entre Lagny et Charenton que jusqu’au XVIe siècle, roi et seigneurs s’en disputèrent la possession, qu’il s’agisse de défendre Paris ou de l’attaquer. Ce fut ainsi le quartier général de Henri IV lorsqu’il commanda le siège de Paris au moment de la Ligue, de 1576 à 1594, Paris n’ouvrant ses portes à Henri IV qu’en 1594. Ensuite Gournay prit fort heureusement une réputation très plaisante pendant l’entre-deux-guerres grâce à ses guinguettes au bord de la Marne, avec une plage naturelle qu’appréciaient beaucoup les Parisiens, embarquant au pont de Charenton pour ce qu’ils appelaient le Deauville parisien, sur la rive droite de la Marne, notamment sur le quai de Chétivet.

Deauville ! Une référence ! Mais d’où vient en fait le nom de la commune ? Et comment s’appellent les habitants de Gournay-sur-Marne ?

Les Gournaysiens. Au passage, ce qui ne manque pas de charme, c’est qu’avant 1964 et de se situer en Seine-Saint-Denis, Gournay-sur-Marne faisait partie de la Seine-et-Oise, encore une rivière ! Gournay tient son nom d’un gallo-romain, avec le suffixe celtique iaco, la clairière. Le château - la mairie - l’église Saint-Arnoult, voilà ses monuments historiques. Et quel superbe blason, avec le pont sur la Marne, et au-dessous, un poisson. Près du château, deux superbes pigeonniers, vers le ciel, et au bord de la Marne, des poissons. Le ciel, le soleil, la rivière, c’est Gournay-sur-Marne !