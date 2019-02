Grande vitesse ferroviaire à la Cité des Sciences

Ce matin, on fonce, et en train ! On part pour la Cité des sciences et de l’industrie, dans le Parc de la Villette où commence justement une formidable exposition consacrée à la Grande vitesse ferroviaire. Bon d’accord, on a tout de même un peu de temps puisque l’exposition va durer jusqu’au 18 août, mais autant être parmi les premiers sur le quai !

Assurément, soyons tout de suite sur les rails. En vérité, le rail a quelque chose de paradoxal. Parce que quand l’avion et l’automobile ont pris de l’essor on a cru que le train n’avait plus beaucoup d’avenir. Rappelons que le mot train vient du fait qu’on traîne des wagons, et qu’autrefois, c’était avant même l’existence des rails, un haut personnage, traînant derrière lui tout son équipage, ses meubles d’un château à l’autre D’où l’expression vivre sur un grand train, puisque plus le personnage était important plus sa suite était imposante. Puis vint le chemin de fer inventé au XIXe, et le nouveau souffle venu avec la grande vitesse ferroviaire apparue au Japon en 1964, le Shinkansen.

En France, c’est en 1981 qu’a circulé le premier Train à Grande Vitesse entre Paris et Lyon

Oui, c’était le TGV 001 sorti des ateliers Alsthom de Belfort. Et rappelons son succès immédiat, en accumulant les records. Nous tenons d’ailleurs le record du monde de vitesse sur rail, à la vitesse de 574,8 km h établi par un TGV. On peut revivre ce record du monde en vidéo à la Cité des Sciences. Quelques chiffres laissent rêveur : quand le TGV roule à 320 km/h il lui faut plus de 3 km pour s’arrêter en urgence… N’oublions pas que ce sont environ 400 tonnes qui sont alors en mouvement. Quant aux caténaires – du latin catena, chaîne - qui offrent l’électricité, c’est un courant de 25 000 volts qui y circulent. On comprend que cette histoire extraordinaire de la Grande vitesse ferroviaire ait sa place à la Cité des sciences et de l’industrie, ouverte en mars 1986… On était en plein essor de ce formidable moyen de développement des continents.