Ce matin on part au vert dans les Yvelines, on se situe à 20 km au sud-est de Mantes-la-Jolie, et vraiment au vert, si on donne tout de suite le nom de la jolie commune que nous rejoignons : il s’agit en effet d’Herbeville, village desservi par la départementale 307, et la station ferroviaire de Mareil-sur-Mauldre. Jean, on veut tout savoir sur Herbeville, et d’abord d’où vient ce nom charmant.

On pourrait même dire verdoyant. Eh bien si l’herbe est bien présente dans le petit village d’Herbeville, d’un peu plus de 250 habitants, commune partiellement boisée sur les coteaux qui dominent la vallée de la Mauldre, contre toute attente ce n’est pas de ce « végétal de petite taille et souple » qu’est l’herbe, comme disent nos dictionnaires, que vient son nom. En vérité, vers 990 on atteste en latin de la forme Herbodi Villa, puis vers 1351 de Herbevilla, qui vient d’un nom germanique, Herebold, et finalement phonétiquement et orthographiquement rattaché à ce qu’on connaît mieux comme mot, l’herbe. Quant à ville dans Herbeville, on sait qu’il s’agit d’un domaine, qui a donc appartenu au Moyen Âge à un homme portant un nom germanique.

Qu’importe finalement l’herbe pourvu qu’on en ait la fraîcheur. Il y a un château à Herbeville, et comment appelle-t-on les habitants d’Herbeville ?

Ah je vous vois venir, non ce ne sont pas les Herbivores, mais les Herbevillois. Et les Herbevillois bénéficient d’une part d’une église, l’église Saint-Clair, du XIIe siècle, avec des statues classées à l’inventaire des monuments historiques, notamment une statue de saint Clair et un Christ assis montrant les plaies de la crucifixion, et puis un château, le Château de Boulémont, charmant, édifié au XVIIe et reconstruit au XVIIIe. Ses jardins sont classés aux Jardin remarquables ! En somme c’est un juste retour pour ce délicieux village: gloire à l’herbe, aux arbres et aux fleurs. Indéniable : il fait bon être au vert et vivre à Herbeville !