Hommage à David Bowie à L'Olympia

Ce mardi, voilà qu’est donné un hommage à une star du rock qui vient de nous quitter, hommage célébré dans une salle mythique du Music Hall, l’Olympia Bruno Coquatrix, La star, c’est David Bowie… Hommage, célébration, voilà des mots émouvants, que vous pouvez préciser ?

Oui, en rappelant que ce sont les musiciens de David Bowie qui lui rendent hommage, ceux donc qui l’accompagnaient dans ses concerts comme Earl Slick, Gerry Leonard, Carmine-Rojas, Mark Plati. En fait on s’aperçoit là que parfois on connaît trop peu les musiciens soutenant un grand chanteur. L’hommage, voilà un joli mot qui a une longue histoire, il est attesté en français en 1160 et construit à partir du mot homme. En fait, quand on dit à quelqu’un qu’on est « son homme », d’une certaine façon on est à l’origine du mot hommage qui correspondait à la promesse de fidélité et de dévouement absolu d’un vassal envers le seigneur, son suzerain, il se disait son homme. On jurait parfois l’hommage lige, qui liait encore davantage le vassal au suzerain. Jadis existait le verbe hommager quelqu’un, aujourd’hui oublié. Très vite, l’hommage devint une grande marque de déférence. Hommage donc à Bowie.

Dont ce n’était pas le vrai nom ?

En effet, il s’appelait David Robert Jones, mais Jones est si répandu en Angleterre qu’il prit le nom d’une figure de la Conquête de l’Ouest américain, James Bowie. C’était un champion des combats au couteau, en réalité une sorte de hachoir. D’où le bowie-knife, couteau sans rapport avec sa courbure, ce que signifie bow en anglais.

Et la célébration, c’est un hommage.

La célébration suppose une cérémonie, on célèbre la date anniversaire de la mort d’une personne. Voilà pourquoi l’hommage indépendant d’une date convient mieux. Et puis hommage est entré dans les formules de politesse compliquées. « Je vous prie d’accepter l’hommage de ma considération la plus distinguée » écrit Flaubert à la fin d’une correspondance. Tiens je vais écrire cela à mon percepteur.