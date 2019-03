Ce matin, Jean, vous avez eu envie de nous parler de la Journée des dictionnaires, pour nous y inviter. Parce qu’elle a lieu demain, à Paris, 101 Boulevard Raspail, au théâtre de la Fondation de l’Alliance française. Elle est organisée à la fois par l’Université Paris Seine, c’est-à-dire l’Université de Cergy, et de l’autre par la Délégation générale à la langue française et la Fondation Alliance française. Et vous êtes le créateur de cette Journée des dictionnaires, journée ouverte à tous. Alors Dictionnaire, Jean, c’est un mot que vous connaissez par cœur !

À dire vrai, Robin, une vie n’y suffit pas, les dictionnaires, vous savez, qu’ils soient de papier ou numériques, c’est un tel trait d’union entre nous tous et les savoirs que leur consacrer une Journée de conférences une fois pas an, ce n’est pas de trop. Voilà pourquoi demain à partir de 9 h un quart, au 101 Bd Raspail a lieu un rassemblement de passionnés : ce sera la 26e Journée des dictionnaires. J’y invite nos auditeurs qui sont libres. En fait, cette année le thème de cette Journée devenue internationale, ce sont « les dictionnaires et les noms propres », aussi après l’ouverture par Bertrand Commelin, pour la Fondation et de Paul de Sinety, en tant que Délégué général à la langue française, je donne une conférence sur les secrets des noms propres, en n’oubliant pas Au nom des lieux.

Et plein d’autres conférences vont suivre

En effet, ce sera tout d’abord, le consultant numérique du dictionnaire de l’Académie, Laurent Catach qui, tracera l’avenir numérique des dictionnaires de noms propres. Puis conférencières et conférenciers de talents vont poursuivre, qu’il s’agisse de Pierre Jaillard avec la commissions désignant les noms de lieux, des nouvelles communes, ou l’après-midi de l’intervention de Carine Girac, formidable directrice des dictionnaires Larousse, juste avant des collègues qui numérisent le Petit Larousse de 1906. On parlera aussi des surnoms, ceux des joueurs de tennis par exemple, ou encore des noms d’écrivains et de leurs personnages. En bref, un festival. Et j’allais en oublier de donner l’origine du mot dictionnaire, le latin dictio, l’action de dire, ça rime avec radio ! Au départ, le dictionarium, était un dictionnaire bilingue, il a fallu attendre en effet 1680 pour que naissent nos premiers dictionnaires monolingues, Richelet d’abord, puis le Furetière, ancêtre du Larousse et l’Académie en 1694. Formidable aventure. Eh bien rendez-vous demain à 9 h !