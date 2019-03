Bon, alors ce matin, on se recouche tout de suite ? Parce que c’est la Journée du sommeil. Eh bien non, justement Jean va nous réveiller, pour nous rappeler que l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance organise entre autres en Île-de-France des sensibilisations au sujet, avec des conférences sur la qualité du sommeil Alors, Jean vous dormez bien !

Eh bien oui, j’ai cette chance, je m’endors en trois minutes et je me lève aux aurores. Mais c’est justement à préserver pour tous, avec une campagne lancée pour que la qualité de nos nuits soit excellente, on sait en effet que la qualité du sommeil est essentielle pour la santé, et pour une belle activité diurne. D’où des conférences à Paris aujourd’hui, pour rappeler par exemple que consulter son ordinateur avant de s’endormir, ce n’est pas bon, les lumières bleues émises par les écrans éveillent notre cerveau et l’empêchent de dormir… En revanche le bleu est très bon à la radio pour être serein… je n’ai pas dit pour s’endormir ! Et rejoindre les bras de Morphée…

Là Jean, vous allez nous expliquer d’où vient cette expression, rejoindre les bras de Morphée, et d’ailleurs le mot même de « somme », « sommeil » ?

Eh bien tout d’abord ne pas imaginer, parce que Morphée s’écrit phée, que c’est Marylin Monroe. Pas du tout, Morphée est un Dieu, Dieu des songes, dans la mythologie grecque, précisément le fils de la Nuit et du Soleil. Il a pour vocation d’endormir les mortels et représente la divinité des rêves. Voilà pourquoi on dit rejoindre les bras de Morphée, pour s’endormir. Quant au mot sommeil il vient directement du latin somnus, le somme, qui a donné avec un diminutif somniculus, le sommeil, mais en fait c’est un paradoxe, c’est le somme qui aujourd’hui est plutôt de courte durée, à l’inverse du sommeil profond. Mais, pour tout savoir, rendez-vous ce soir avec le Réseau Morphée à la Cité des Sciences, salle Painlevé. Levé… bon on est dans le sujet ! Et pas question de dormir pendant les conférences.