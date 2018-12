Vous n’avez pas de frère jumeau ? Parce que ce matin on rend visite à une jolie commune au nom qui nous y fait penser, il s’agit en effet de Jumeauville, petite commune agricole des Yvelines, dans l’arrondissement de Mantes-la-Jolie. On est sur le Plateau du Mantois, entre Épône et Thoiry. C’est là que vous nous emmenez, en nous expliquant tout de suite cette histoire de Jumeau, qui nous intrigue. Ce ne sont pas deux villes identiques tout de même ?

Non en rien, même si l’image est tentante, c’est bien une seule et même commune rurale traversée par une vallée dans laquelle le village se blottit laissant émerger un clocher, le tout à l’écart des grands axes, desservi par la route départementale 158 pour être précis. Il y a même un sentier de grande randonnée, le GR 26, qui passe dans les bois au nord de Jumeauville.

Je sens que vous êtes sous le charme, mais vite, les Jumeaux, les Jumeaux !

Bon, alors là, je vais vous décevoir,. Parce que, certes, il y a bien eu une légende laissant supposer qu’il y eut jadis deux châteaux, avec deux lieux de culte, ce qui serait à l’origine du nom Jumeauville. Jumeau, c’est un mot apparu en 1175 issu du latin gemellus, d’où d’ailleurs les gémeaux, qui fait référence à Castor et Pollux et correspond au troisième signe du zodiaque, et à la constellation qui y correspond. Eh bien rien de tout cela ne concerne Jumeauville. On a dit aussi que, du château, qui a disparu, serait parti Guillaume le Conquérant pour l’Angleterre, autre fausse légende. La réalité, c’est que jadis appelée Guatmodvilla, le nom de la commune vient d’un premier propriétaire du nom germanique de Guatmod, ou Geilmod, déformé en un mot connu : jumeau. Il n’en reste pas moins que les Jumeauvillois peuvent être fiers de leur superbe lavoir qui fit l’objet de scènes de films avec Annie Girardot, Orages d’été notamment en 1989. Évidemment, j’aimerais bien savoir si des jumeaux sont nés à Jumeauville, ce serait tout de même un beau clin d’œil