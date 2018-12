L'art gothique au Musée de Cluny

Ce matin, vous nous signalez qu’on peut aller dans un Musée, situé au cœur de Paris, pour retrouver l’atmosphère du Moyen Âge, avec l’art gothique, à travers une exposition qui s’achève à la fin du mois de décembre, à ne pas rater. Où ? Eh bien au Musée de Cluny, Musée national du Moyen Âge, dans le 5e arrondissement, tout à côté du Boulevard Saint-Michel, rue Du Sommerard, précisément. Vous nous expliquez tout cela Jean.

Volontiers. Robin, en commençant par ces mots Cluny et gothique. Le Musée national du Moyen Âge qu’on appelle aussi le Musée de Cluny est situé dans l’Hôtel de Cluny, un bâtiment agrandi au XVe siècle par Jacques d’Amboise, abbé de Cluny qui en fit la résidence parisienne des Abbés de Cluny. Cluny est un nom propre très ancien, lieu d’une abbaye de la Saône et Loire, fondatrice d’un ordre monastique qui a abouti à plus de mille monastères à partir du Xe siècle. Cet hôtel fut acheté en 1833 par Du Sommerard, de la Cour des comptes, et collectionneur passionné par le Moyen Âge, collection rachetée par l’état en 1843, d’où le musée.

Avec donc, en ce moment une exposition sur l’art gothique, un véritable premier art de bâtir qui s’est imposé en Île-de-France d’où la Cathédrale par exemple, ce qui n’est pas rien…

En effet, à partir de 1130, on peut vraiment parler d’ingéniosité de l’art gothique, ce que l’exposition actuelle présente, avec des pièces exceptionnelles. Alors d’où vient le mot gothique ? Du bas latin gothicus, relatif au Goths, mot d’abord péjoratif et synonyme de barbare, les Goths étant un peuple germanique ayant marqué au moment des invasions au début du Moyen Âge. En fait, c’est en 1615, que gothique désigna ce qui concernait l’art du Moyen Âge dominant du XIIe au XVe siècle. Mais c’est au XIXe qu’on valorisera sa grandeur architecturale. L’idée du Moyen Âge est encore présente, quand on dit de quelqu’un qu’il est gothique… Rien n’empêche d’ailleurs d’aller visiter cette belle exposition habillé en gothique, Robin