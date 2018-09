Je me demandais bien, pourquoi vous vouliez absolument aller dans la Seine-et-Marne à Provins, ce vendredi… Et puis j’ai compris, c’est que ce soir, il y a l’élection de Miss Île-de-France, et vous ne vouliez pas rater cela. Bon, ben je vais vous accompagner à Provins, il faut vous surveiller…

Bon je l’avoue, ce soir c’est l’élection de Miss Île-de-France parmi quatorze candidates. Mais tout de suite dire que pour l’Essonne par exemple, on présente trois candidates, Manon Laval de Verrières-le Buisson, Pauline Pourchaire de Gif-sur-Yvette, Carolin Kromwel, de Bures-sur-Yvette.

Parce qu’en plus, vous connaissez leurs noms ?

Non, mais je m’informe. Tout de même c’est notre région, Robin. Il y a aussi des candidates pour les Hauts-de-Seine, pour la Seine et Marne, Paris et les Yvelines. Bon, on en reparlera mais disons tout de suite que Provins, si belle ville médiévale, est judicieusement auréolée par ce superbe concours.

Bon, retrouvez vos esprits, dites-nous d’où ça vient Provins ?

Eh bien d’abord dire que Provins se trouve à 77 km au sud-est de Paris, et que c’était l’ancienne capitale des comtes de Champagne. D’ailleurs depuis 2001, cette très belle ville est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, ce n’est pas rien. On comprend que les candidates soit Provinoises d’adoption pour cette fin de semaine. Comme beaucoup de hauts lieux, on est auprès d’une rivière et plus précisément au confluent de la vallée de la Voulzie et de celle du Durteint, sur un promontoire. D’après une légende, ce sont les vignes de Probus, un général romain, qui à partir de Probi vinum serait à l’origine du nom de Provins. En fait, c’est une belle légende parce qu’on est presque sûr aujourd’hui que tout vient du mot Profundis, il y avait en effet jadis une forêt profonde là où est installé Provins. Et on avait donc affaire au château de profunda, des profondeurs. Ah, de la profondeur et de la légèreté avec l’élection de Miss France, mais c’est un paradis !