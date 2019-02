L'exposition Miniartextil à Montrouge

Ce matin départ aux portes de Paris, on franchit le périphérique et nous voilà à Montrouge. Je ne sais pas s’il y aura des textiles rouges, sans doute, mais c’est à la quinzième exposition internationale d’art textile contemporain que nous nous rendons. L’exposition s’appelle Miniartextil. Vous allez nous en dire plus Jean sur les ce mot « Miniartextil » et aussi sur le mot « textile ».

Eh bien en réalité, il faudrait à mon sens un trait d’union entre mini et art, pour bien comprendre mini-art textile. Surtout qu’elle n’a rien de mini. C’est une exposition d’art textile contemporain lancée au départ par les collectionneurs italiens Nazzarena Bortolaso et Mimmo Totar, en partant d’une association Arte&Arte, qui est née à Côme en 1991, où il y a une tradition forte d’industrie textile, tout particulièrement de la soie. Chaque année ce sont une soixantaine d’œuvres qui sont présentées et pas n’importe lesquelles puisqu’elles sont sélectionnées internationalement et sur candidature. L’exposition a commencé le hier le 6 février et durera jusqu’au 24 février, Place Emile Cresp. Elle est d’entrée libre avec 54 artistes présents à Montrouge. Cette année le thème est Humains, au pluriel. Mais vous savez, le textile relève pour moi d’une question de concours que j’ai passé il y a quelques décennies.

Il faut nous raconter cela…

Eh bien à un concours de l’Éducation nationale voilà que vient à l’oral cette question : quelle est l’origine du mot texte, Monsieur Pruvost. Panique ! Je savais en effet que je l’avais su, mais ne le retrouvais pas. Au bout de cinq secondes, sauvé, la mémoire revenait. En fait le texte qu’on lit ou qu’on écrit vient du latin textus qui signifie au départ le tissu, le textile donc, la trame, issu du verbe texere tisser. Alors pourquoi de la trame d’un textile on en est arrivé à ce qui est écrit, imprimé sur une page ? Tout simplement parce que la suite des lignes ressemble aux lignes de fils d’un textile. Et donc à Montrouge, « double texte » : de formidables textiles et des textes pour les expliquer !