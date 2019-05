Ce matin, on part à l’Hôpital, et précisément dans le Xe arrondissement à l’Hôpital Lariboisière. Non, nous ne sommes pas malades ! C’est qu’en fait du 9 mai au 15 septembre 2019, s’ouvre une exposition Gaumont et c’est la première fois en France qu’un Hôpital fait entrer le septième art au sein de son établissement. Et là Jean, on va vous ausculter pour tout savoir sur cette exposition...

Volontiers, Robin. Vous avez raison d’insister sur cette première fois. C’est en effet le premier hôpital en France à ouvrir ses portes au cinéma, pour le plus grand plaisir des patients, des personnels et des visiteurs. Il s’agit bien de faire rêver chacun, d’échapper aux idées noires qui peuvent sourdre en nous quand on est hospitalisé. Ce sont de fait plus de 120 ans d’histoire du cinéma qui pénètrent ainsi à l’hôpital, pour émouvoir, ou faire rire. Et Gaumont, dont on va reparler, de citer d’ailleurs Victor Hugo pour évoquer l’événement : « Faire rire, c’est faire oublier ». Belle formule.

Un mot sur Lariboisière et Gaumont ?

Oui, ça s’impose. D’abord Lariboisière est un hôpital construit au XIXe en fonction de théories hygiénistes, sur un type pavillonnaire. Il a ouvert ses portes en 1854. En fait, en 1839, on a d’abord évoqué l’Hôpital du Nord, puis en 1841 l’Hôpital Louis-Philippe, puis en 1848 l’Hôpital de la République, enfin, en 1854 ce fut l’hôpital Lariboisière. Il s’agissait en réalité de rendre hommage à la comtesse Élisa de Lariboisière qui, décédée en 1851, laissait une grande partie de sa fortune à la fondation d’un hôpital de Paris. Quant à Léon Gaumont, né en 1863, il fut l’un des promoteurs de l’industrie cinématographique et on lui doit le cinéma parlant en 1902, et le cinéma en couleurs en 1912. De son côté, Émile Pathé fut l’un des créateurs de l’industrie phonographique et Charles Pathé, le premier fabricant de pellicule pour le cinéma, mais aussi le créateur des actualités cinématographiques en 1909. Pathé et Gaumont ne pouvaient que s’associer ! Pour le meilleur ! Ici l’hôpital, pour nous faire rêver.