L'inauguration d’une rue Jacques Brel

Ce matin, gloire à Jacques Brel, avec une rue qui va lui être dédiée… Oui, c’est en effet une proposition de la Mairie de Paris : inaugurer une rue qui porte le nom de Jacques Brel, dont c’est le 90e anniversaire de la naissance. Il est effectivement né le 8 avril 1929 à Schaerbeek en Belgique et il nous a quittés le 9 octobre 1978 à Bobigny. En fait, il est l’objet de nombreuses inaugurations.

Oui, et on se souvient qu’il y eut l’inauguration en 2017 d’une statue de Jacques Brel à Bruxelles, sur la place de la Vieille Halle aux Blés. Alors en quittant le plat pays, il y a en France une rue Jacques Brel à Soisson, au Havre, au Mans, à Villeurbanne. Enfin, à Villebon-sur-Yvette, il y a un Centre culturel Jacques Brel, rue Jacques Brel. Et voilà donc qu’au moment des quarante ans de la mort de Jacques Brel, en octobre 2018 la ville de Paris a décidé de baptiser une rue de la capitale en son honneur, « pour lui rendre un hommage à la hauteur de son talent et de son amour pour la capitale » a déclaré Mme Hidalgo. On sait qu’à son arrivée à Paris, Jacques Brel a vécu notamment à Pigalle dans les années 1950.

Je crois qu’il a aussi habité en région parisienne.

En effet, il a également vécu quelques temps à Montreuil, et chacun se souvient qu’il fait souvent référence à Paris qui, dit-il, dans la Valse à Mille temps, « bat la mesure ». Il faut aussi se souvenir de sa chanson intitulée tout simplement et magnifiquement les Prénoms de Paris. « Le soleil qui se lève Et caresse les toits Et c’est Paris le jour, La Seine qui se promène Et me guide du doigt Et c’est Paris toujours Et mon cœur s’arrête » En fait, il appelle ici prénom ce qu’à chaque fois il ajoute à Paris pour qualifier la capitale : « Le premier rendez-vous à l’Île Saint-Louis, C’est Paris qui commence » Et un peu plus loin, « c’est Paris romance Et deux têtes qui se tournent en regardant Versailles Et c’est Paris la France » Ce sont des paroles superbes. Eh bien on passe maintenant à Paris Inauguration ! Avec bientôt une rue où l’on chantera Paris Jacques Brel