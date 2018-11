L'Usine Extraordinaire au Grand Palais

Aujourd’hui on voit grand, on part en usine. Bon, curieuse introduction. En fait, on part pour une usine installée grandeur nature sous la voûte du Grand Palais, une exposition gratuite ouverte du 22 au 25 novembre. Donc, vous mettez votre bleu de travail. C’est une opération portée par la Fondation Usine Extraordinaire sous l’égide de la Face, Fondation Agir Contre l’Exclusion. Vous nous en dites plus ?

Oui, Face mène des actions pour l’emploi, dans l’éducation et la culture. Comme deux emplois sur dix se font dans une usine, l’idée est venue de reproduire grandeur nature une usine moderne, visitable dans toutes ses coulisses, avec nos enfants. On peut y dialoguer avec des techniciens, des ingénieurs, des chefs d’ateliers, au milieu de machines monumentales, d’où le Grand Palais aux proportions impressionnantes.

Vous nous les rappelez, Jean, et puis finalement d’où vient le mot « usine » ?

Eh bien en bordure des Champs Élysées, dans le 8e arrondissement, le Grand Palais, c’est 77 000 m² qui abritent des expositions prestigieuses, sous un vaisseau de verre de près de 240 m de long, sous une voûte de verre et d’acier de 45 m de hauteur, avec une coupole qui pèse 8500 tonnes. Ce monument remis à neuf est un chef d’œuvre de la belle époque. Il a été édifié en 1897, pour l’Exposition universelle puis restauré. Que, pour une exposition, il abrite une usine, par définition un grand bâtiment, est éloquent. Alors d’où vient le mot usine ? Du latin officina, désignant une boutique, d’où encore l’officine du pharmacien, et c’est dans le nord au XIIIe siècle que naquit le mot occhevine, atelier d’un artisan, près d’un cours d’eau puis, le mot a fait souche et s’est ensuite répandu dans toute la France à partir du XVIIIe siècle. Et y vinrent donc travailler durement des manœuvres, un joli mot au départ. D’où la définition des mots croisés pour faire l’usine : champ de manœuvres. Une usine dans un palais, c’est l’étonnant programme aujourd’hui, et si on faisait un palais de l’usine ! Chiche.