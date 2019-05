La Biennale des métiers d’art au Grand Palais

Nous partons aujourd’hui dans le 8e arrondissement, en bordure des Champs-Élysées, pour rejoindre la Nef du Grand Palais. Il s’agit du Salon Révélations, la biennale internationale des métiers d’art et de création, avec 500 créateurs, des expositions internationale, des conférences, des ateliers d’enfants, bref un vraie fête ?

En effet, avec même des visites guidées. Il s’agit d’une biennale, portée par les Ateliers d’Art de France depuis 2013, avec pas moins de trente-trois pays représentés, de quoi révéler la vitalité des métiers d’art contemporain du monde entier. C’est en fait la 4e édition de cette biennale.

Vous nous rappelez au passage la définition précise d’une biennale ?

Volontiers, ce n’est pas un mot si courant, mais on repère le préfixe latin bi, deux, et le mot annus, l’année. C’est une exposition ou un festival organisé tous les deux ans. C’est parfois aussi ce qui dure deux ans, on parle de cours biennaux par exemple, d’usage assez rare. Le mot vient du latin juridique et il est entré en français en 1550. Une biennale très connue est la biennale de Venise, d’art contemporain, Alors surtout n’oublions pas celle de Paris, des métiers d’Art et de la Création. Avec un pays à l’honneur cette année.

Oui, le Luxembourg. Mais on dit aussi le Salon Révélations. Pourquoi ?

C’est un mot intense qui vient du latin revelare, qui signifie précisément enlever le voile, velum en latin, comme un tableau dont on ôte le voile pour une inauguration. C’est faire savoir ce qui au départ est secret. Le mot est apparu en français en 1120, c’était alors souvent la révélation d’une faute ou d’un secret, souvent d’aspect religieux, mais c’est en 1902 qu’on l’atteste pour la première fois en tant que talent brusquement présenté au public. Au Luxembourg d’être en première ligne cette année. Quant aux auteurs de mots croisés, ils essaient de faire deviner le mot révélation, en proposant « délit de fuite ». Oui, une très belle fuite pour un secret. Vite à la biennale pour de superbes révélations.