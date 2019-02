La Cigale et Alan Stivel

Qui… ayant chanté tout l’été se trouva fort dépourvu quand l’hiver fut venu ? La cigale bien sûr ! Pourtant en ce matin de février, on va se régaler à la Cigale, dans le XVIIIe arrondissement, au 120 Boulevard de la Rochechouart. On se rend bien sûr dans la salle de spectacle qui porte ce nom. Et qui chantera ce soir ? Alan Stivel. Vous nous racontez l’histoire de la Cigale ?

Et même de la fourmi… Mais d’abord, la cigale, un mot qui n’est pas celtique mais provençal. Tout commence en 1822, lorsqu’est construit le Bal de la Boule noire, marquant le début des festivités, dansées en l’occurrence. Puis en 1887, est inaugurée une salle de café-concert appelée La Cigale, un peu de gaieté s’imposait après la Boule Noire. Il y a alors environ 1000 places mais déjà en 1894, était confié son agrandissement à Henri Grandpierre, avec en outre un plafond peint par Adolphe Léon Willette, alors très en vogue. D’emblée la Cigale fut consacrée à des revues et sont succédé des artistes de renom internationale : Mistinguett, Maurice Chevalier, Yvonne Printemps, Gaston Ouvrard, Arletty, Raimu. On y a joué aussi des opérettes, des vaudevilles et Cocteau y est venu donner des soirées qu’il qualifiait de futuristes. Au sous-sol, s’installait même un cabaret en 1924. Pendant quelques temps le cabaret fut fermé, et remplacé par un petit music-hall appelé …la fourmi, puis ce fut ne salle de cinéma, y compris avec des films X.

Et puis la salle va fermer et rouvrir en 1987

Oui, avec Rita Mitsouko, et on évoque parfois la Nouvelle Cigale. Ce sont en fait deux anciens brocanteurs cofondateurs des Bains douches qui ont relancé la salle. Et qui la décore ? Philippe Starck, avec une direction artistique confiée aujourd’hui à Jean-Louis Menanteau. Le 8 décembre 1981, la Cigale était classée monument historique. Ne pas oublier le restaurant attenant : La Cantine de la Cigale. Comment s’appelle d’ailleurs le café à côté de La Cigale ! La fourmi, bien sûr. Mais, Robin, c’est à la Cigale qu’on chante !