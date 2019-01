Le nom de la commune où vous nous emmenez ce matin, dans le Département des Yvelines, fait plutôt penser à la mer, pourtant on se trouve à 45 km à l’ouest de Paris près de Mantes-la-Jolie dans une petite commune charmante appelée La Falaise… Pourquoi ce nom ?

En fait, on se trouve dans le nord des Yvelines, dans la vallée de la Mauldre pas très loin de son confluent avec la Seine, à moins de 15 km de Mantes-la-Jolie. Rappelons que la Mauldre est une charmante petite rivière de 35 km, mais dont les crues peuvent être sévères, la dernière datant de 2016. Fort heureusement les zones bâties ne sont pas concernées Alors, si le mot falaise fait penser à la mer, ici pensons au cours d’eau. Cela étant, aucune falaise au sens fort ne surplombe le village, mais s’impose une côte très raide à l’ouest du village. Et, en témoigne un historien local en 1899, il est probable, affirme-t-il, que le nom du bourg vienne du fait qu’il se situe au pied d’une falaise à demi-détruite. On a évoqué aussi une concrétion calcaire de la taille d’une maison présente dans le parc du château.

Ce mot « falaise » a sans doute eu plusieurs sens, vous nous en dites un peu plus.

Falaise est un mot normand, issu du germanique falisa, rocher, et qui a d’emblée désigné un escarpement bordant la mer, et on a tous en tête les falaises d’Étretat. D’abord dédié à un escarpement au bord de la mer, le mot a aussi défini toute élévation rocheuse naturelle. En principe une falaise se démarque par une très forte pente, qui peut être abrupte, et sans végétation et c’est par extension la falaise s’est aussi appliquée à la paroi rocheuse dominant une rivière. Existait autrefois le verbe falaiser, pour évoquer la mer venant rompre ses vagues contre une falaise. Eh bien les Falaisiens ne craignent en rien que la Mauldre ne falaise… Au fait, ne surtout pas rater la jolie petite église en pierre de meulière qui vient d’être restaurée. Et d’où partaient des souterrains. De la falaise aux souterrains, c’est tout de même un superbe programme !