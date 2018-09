Cap sur la Seine-Saint-Denis, mais tout près, au Parc de la Courneuve. On l’a compris on va se rendre à la Fête de l’Humanité, la Fête de l’Huma, avec au programme des artistes comme Grand Corps Malade, Bernard Lavilliers, Julien Clerc, etc. C’est l’occasion de nous raconter Jean l’origine de cette fête qui n’a pas toujours eu lieu à La Courneuve, je crois.

Non en effet, cette Fête de l’Humanité a été créée en 1930 par le directeur du quotidien L’Humanité, d’où son nom, et la première édition eut lieu le 7 septembre 1930 à Bezons, dans le Val-d’Oise, sur la rive droite de la Seine. Ce qui est drôle c’est que Bezons tient sans doute son nom d’une monnaie qu’on y battait sous les Mérovingiens, premiers capitalistes en somme. La Fête de l’Humanité est à l’origine une fête politique où le Parti communiste est fortement représenté, mais très vite au-delà de la politique ce fut une immense fête culturelle avec par exemple en 2010, 600 000 personnes accueillies. Les premiers grands concerts eurent lieu pendant le Front populaire en 1936, et il y eut alors 300 000 visiteurs.

Mais ce n’était pas encore au Parc de la Courneuve, Jean ? la Fête de l’Huma s’est souvent déplacé en région parisienne, je crois ?

En effet, de Bezons, on était passé au Bois de Vincennes, puis en 1957 et 1958, à Montreuil. En 1959 ce furent les terrasses de Meudon, puis en 1960, le Parc des Sports de la Courneuve, avec de 1966 à 1970, la pelouse de Reuilly au Bois de Vincennes. Ensuite de 1972 à 1998, le Fête de l’Huma revient à La Courneuve dans le parc Georges-Valbon, construit symboliquement à la place d’un ancien bidonville. Enfin depuis 1999 nous voici à l’Aire des Vents de ce même parc, tout à côté de l’aéroport du Bourget. Quant au mot Humanité, attesté depuis 1120, il vient du latin hominis, l’homme, lui-même issu de humus, le sol, la terre. Eh bien, très beau retour aux sources sur le formidable humus, généreux de la Courneuve pour cette superbe fête.C