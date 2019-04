La Foire du trône réouvre ses portes

Départ pour le 12e arrondissement pour s’amuser… Ce soir en effet, entre 18 h et 23 h, c’est la soirée d’inauguration de la plus ancienne fête foraine de France, la plus grande aussi en Europe : la Foire du Trône Vous nous en dites plus sur ce nom, la Foire du Trône ?

Eh bien oui, il s’agit d’une fête foraine qui ouvre de nouveau ses portes jusqu’au 2 juin, tous les jours de 12 h à minuit, et ce n’est ni plus ni moins que son 1061e anniversaire : c’est impressionnant, plus d’un millénaire ! En vérité, autrefois la Foire du Trône était appelée la Fête du Pain d’Épices, parce qu’elle rassemblait un marché du pain d’épice et de pâtisseries, assorti de saltimbanques et de jeux. Ces derniers ayant progressivement pris le pas, le marché devint une Foire foraine. En fait, elle se tenait en gros sur l’actuelle place de la Nation depuis 957 et se déroulait pendant la Semaine Sainte, En 1965 on l’a déménagée sur la pelouse de Reuilly, vaste espace d’environ 10 hectares situé à une extrémité du bois de Vincennes, à côté du lac Daumesnil, pelouse qui tient son nom de la porte de Reuilly. Cet espace accueille bien sûr d’autres manifestations que la foire du Trône, les cirques s’y installent par exemple en fin d’année, et la Fête de l’Humanité s’y est célébrée de1966 à 1970.

Alors, pourquoi, la Foire du Trône ?

Eh bien précisons d’abord que tout est parti de l’abbaye de Saint-Antoine qui avait obtenu avant l’an 1000 le droit de vendre du pain d’épices pendant la Semaine sainte, et quand l’abbaye fut démolie le site devint une place, appelée Place du Trône, puis Place du Trône-Renversé et enfin Place de la Nation. Pourquoi trône, parce qu’un trône avait été installé à cet emplacement pour l’entrée solennelle dans Paris de Louis XIV et de Marie-Thérèse d’Autriche revenant de leur mariage à Saint-Jean-de-Luz. En somme, les Forains, parfois appelés gens du voyage, rendent gloire indirectement à la nécessité d’un repos sur un trône après un long voyage. Alors, vite, allons tous trôner sur les manèges !