La Maison Guerlain, avenue des Champs Élysées

Alors là dans le studio, ça va être la fête des parfums les plus raffinés ! C’est que ce matin on part pour une Maison célèbre sur ce chapitre, la Maison Guerlain, aux Champs Élysées, avec ses expositions d’art qu’elle organise depuis déjà douze ans. Et du 13 novembre, aujourd’hui, au 6 janvier 2019, la maison célèbre ses 190 ans d’histoire et de création. Voilà qui mérite qu’on en parle, À commencer par ce mot qui nous embaume, le Parfum.

Eh bien oui, mais un mot d’abord sur cette célèbre maison sise au 68 Avenue des Champs Élysées depuis 1914, au centre d’une avenue qui venait d’être inaugurée, vite considérée comme la plus belle avenue du monde. L’immeuble est construit par un grand architecte, Charles Mewès, à qui on doit également l’hôtel Ritz à Paris ou encore le Carlton à Londres. Et en 2013, cette superbe maison faisait peau neuve, tout en gardant sa grande classe, et la Maison Guerlain devenait aussi un lieu de rencontres des arts et de l’Art de vivre à la française. Y aller, c’est y découvrir des merveilles.

Par exemple ? En n’oubliant pas de nous dire d’où vient le mot parfum bien sûr !

Oui, au-delà de son excellent restaurant, on admirera la Galerie des Miroirs, comme à Versailles, ou encore l’orgue à parfum, meuble extraordinaire avec des touches pour chaque parfum. Parfum, le mot est prononcé : d’où vient-il ? Attesté en 1528, on y retrouve le latin fumare, produire de la fumée, et il faut imaginer la fumée d’herbes odorantes brûlées lentement dans une pièce, pour des raisons thérapeutiques et olfactives. D’où le verbe parfumer, par signifiant à travers, entièrement. Maintenant, je ne sais pas si je vais oser signaler l’hésitation qu’il y eut pour le mot parfumeur.

Vous devez tout nous dire…

Eh bien on a dit au départ parfumier, mais la corporation a trouvé que c’était trop proche du mot fumier, mal odorant, ils ont préféré « parfumeur ». Ouf ! Vous imaginez dire à une dame : chez quel parfumier allez-vous, très chère ?