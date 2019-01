Ce matin, vous n’êtes pas en pyjama, mais vous préparez déjà la nuit de demain, ça paraît un peu bizarre, mais demain soir ce sera en effet, dans les bibliothèques et librairies de l’Île-de-France, la troisième édition de la Nuit de la lecture, grande fête du livre pour tous. C’est bien ça, Jean…

Parfaitement, Robin, ce samedi, dès l’après-midi et toute la soirée, ce seront des animations gratuites proposées par les bibliothèques et librairies pour découvrir leurs collections, consulter les nouvelles parutions aussi bien que les œuvres littéraires du passé, et puis une occasion unique de débats, rencontres avec des auteurs, voilà le programme. On l’oublie mais en fait les bibliothèques représentent les équipements culturels les plus fréquentés après les cinémas, avec 27 millions de Français qui ont poussé l’an dernier les portes des 16500 bibliothèques et points d’accès au livre. Sans oublier les 3000 librairies indépendantes. Ce n’est pas rien. Les mots lecture et bibliothèque sont d’usage courant, et il faut entretenir cette flamme d’où cette Nuit de la lecture.

Livre, lecture, bibliothèque ce sont des mots très importants, mais ils viennent d’où, de la nuit des temps ? Pas de Cro-Magnon tout de même ?

Presque ! Le livre tient son nom de l’un des supports premiers sur lequel on a tracé des signes avant le papyrus, l’écorce d’arbre, liber Quant à lecture et lecteur, même s’ils commencent par la lettre l comme livre, ils viennent du latin legere, signifiant cueillir, choisir, suivre une piste, recueillir par les oreilles et les yeux d’où par extension, cueillir les lettres, donc lire. Et le mot lecture est de même origine, attesté en 1495.

Et puis il y a le mot « bibliothèque », où là on ne peut pas s’empêcher de penser à la discothèque, la cinémathèque, que veut dire finalement « thèque » ?

En grec, c’est l’armoire, d’où l’endroit où rassembler les livres, films, médias d’où la médiathèque. Et même Jean l’oenothèque… Oui mais là c’est le vin. Demain soir d’abord les livres. Un verre à la main ?