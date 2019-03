La Patinoire sur la Tour Montparnasse

Il faut que l’ascenseur fonctionne, mais il n’est jamais en panne, c’est que ce matin on monte tout en haut de la Tour Montparnasse, et une fois à l’air libre, eh bien on chaussera ses patins à glace. Et en avant, sur la patinoire qui est de retour sur le toit de la Tour Montparnasse depuis le 16 février et jusqu’au 10 mars. Alors pas de temps à perdre…

On la voit de très loin en fait cette tour, construite entre 1969 et 1973, avec 210 mètres de haut, et 58 étages. Et combien d’ascenseurs ? Ça c’est important, et même vital : il n’y en a pas moins de vingt cinq ! À sa naissance, ce gratte-ciel tout à côté de la gare Montparnasse, est le plus haut d’Europe. Son architecte était Raoul Dautry, d’où le nom du parvis de la Tour, qui porte son nom. On évoque toujours l’altitude, s’agissant de la Tour Montparnasse, mais il faudrait aussi signaler sa profondeur, parce que, pour assurer sa stabilité, on a enfoncé 56 piliers en bétons armés qui s’enfoncent jusqu’à 70 mètres sous terre. Donc, 210 m à l’air libre, 70 mètres au sous-sol, au total 280 m. Mais il vaut mieux être à 210 m au soleil, en plein air, dominant tout paris, en étant même plus grand de quelques centimètres, ceux des patins à glace qu’on a chaussés.

Oui, c’est la patinoire la plus haute de Paris, une patinoire éphémère comme on dit, jusqu’au 10 mars. Et le mot patinoire, il date de quand ?

Eh bien, il est né en 1891, à partir du verbe patiner, qui lui date de 1408. Et on a tout de suite distingué les patinoires naturelles des patinoires artificielles, couvertes. Mais il faut savoir qu’on appelle aussi patinoire des pistes en ciment, ce surprend. Il s’agit en effet des pistes pour le patin à roulettes. Là le problème, c’est que si l’on tombe, on ne glisse pas vraiment. Attention aussi aux patinoires dénoncées par Roger Martin du Gard, évoquant la maison de Cuverville à propos de Gide, où disait-il « Tout ce qui peut être astiqué, miroite. Les dalles, les carrelages, les parquets sont de dangereuses patinoires ». Bon, voilà pourquoi je ne cire jamais le parquet à la maison… Belle excuse !