La rue du 8 mai 1945

Ce matin, la date est un peu particulière, on est le 8 mai 1945, et au nom des lieux rend hommage à cette date... Elle marque en effet la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la capitulation de l’Allemagne nazi. Et forcément ce grand jour se répercute sur bon nombre de noms de lieux en France. Vous nous en donnez des exemples ?

Oui, et ce ne sont pas moins de 523 noms de rues qui sont ainsi appelés en France. 523 odonymes... Voilà l’occasion d’évoquer ce qu’est un (h)odonyme avec ou sans h, il s’agit de toute voie de communication portant un nom : rue, place, chemin ou allée. Et l’odonymie correspond à l’étude de ces noms. Alors, la prochaine fois qu’on vous demande votre adresse, dites : « ah, je vais vous donner aussi l’orthographe de mon odonyme... » succès garanti. Précisez tout de même, pour jouer culturel que le mot odonyme vient du grec hodos, une route, et onyme, nom.

Alors quand j’arrive à la Gare de l’Est à Paris, j’arrive à un odonyme... rue du 8 mai 1945...

Oui, c’est la rue qui permet d’accéder ou de quitter la gare de l’Est. Et parmi les odonymes, il a aussi les places, par exemple la Place du 8 mai 1945, à Saint-Denis. Et à Achères dans les Yvelines, comme à Rodez dans l’Aveyron, ou à Servian dans l’Hérault, on a même une Impasse du 8 mai 1945. D’une certaine façon, une impasse suppose qu’il n’y ait pas de suite. C’est vrai qu’on n’a pas besoin de nouvelles guerres ! L’odonymie est bien faite... Ah, le bel odonyme, c’est ce que je dirai la prochaine fois qu’on me donnera une adresse !