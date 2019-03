Ce matin, place aux dames, c’est que commence la semaine des femmes battantes, de ce lundi jusqu’au 8 mars. Et elles sont nombreuses en Île-de-France les femmes battantes. Il s’agit en fait de femmes qui font bouger les Droits des femmes et apportent du nouveau dans leur domaine. Et France Bleu leur rend hommage. Vous nous en dites plus, sur les mots femme et battant.

D’abord sur le mot femme qui a une longue histoire. Rappelons que Paris est sous le signe d’une femme battante, sainte Geneviève, patronne de Paris, née à Nanterre vers 422, et décédée à Paris vers 502. Elle doit d’être patronne de Paris au fait d’avoir résisté à l’invasion d’Attila en 451. C’est notre première femme battante d’Île-de-France. C’est aussi le nom de ma fille aînée, une formidable femme battante, bon je m’égare… Alors bien sûr, il faut rappeler l’histoire du mot femme. D’emblée, Robin, rien d’évident à prononcer fame, alors que le mot s’écrit comme gemme par exemple. Femme vient du latin femina, qui n’était pas de la plus haute galanterie, cela signifiait femelle, issu sans doute de l’indoeuropéen dhei, signifiant têter mais prononcé fé. Qu’on retrouve d’ailleurs dans Félix, au sens propre heureux comme un nouveau né qui tête sa Maman !

Mais alors quel mot était utilisé pour désigner les femmes ?

Il y en avait deux, mulier qui existait encore en ancien français sous la forme moillier, et qu’on retrouve dans l’espagnol muher. Et puis uxor, aussi disparu mais repris dans uxorilocal, qui qualifie un couple dont la résidence est déterminée par l’épouse. Si c’est l’époux, on dit virilocal. À replacer dans la conversation, ça fait très bien. Mais surtout ne pas oublier l’adjectif battant au féminin, qui depuis 1762 signifie qui bat comme « le cœur battant », mais aussi avec une énergie formidable, qu’on retrouve dans l’expression mener quelque chose tambour battant. Eh bien aucun doute, la semaine des femmes battantes, sera menée tambour battant sur France Bleu et avec admiration pour ces dames courageuses. Battantes !