On ne quitte pas Paris, ni même son sous-sol, on a rendez-vous avec un grand écrivain, l’auteur de Notre-Dame de Paris, on rejoint une station de métro, ligne 2, dans le 16e arrondissement : la station Victor Hugo. Pourquoi ce nom ?

Eh bien c’est une longue histoire, il faut d’abord remonter en surface pour comprendre le nom donné à la station, qui se trouve tout simplement au niveau de la Place Victor Hugo. Mais à sa création, en 1825, l’endroit s’appelait « rond point Charles X », du nom du souverain de l’époque, mais il ne laissa pas de bons souvenirs, et on rebaptisa après sa disparition ledit rond-point, « rond point de Saint Cloud », puis « rond point de la Plaine de Passy, puis « place de l’hippodrome », qui se trouvait tout à côté, puis « place d’Eylau », sous le Second Empire, en souvenir des batailles napoléoniennes, et enfin « Place Victor Hugo ». Pourquoi Victor Hugo ? Parce que le conseil municipal le décida le jour même du décès de Victor Hugo, qui eut, rappelons-le droit à des funérailles nationales immenses. Et, à moins d’un cataclysme, plus question de changer le nom de la place ou de la station de métro,

Qui date de quand, Jean ? Je crois que ça a été compliqué comme construction.

Effectivement, la station bénéficie de deux dates de naissance : elle a été inaugurée en 1900, puis reconstruite en 1931, à cause d’une courbure trop dangereuse pour les nouvelles rames de métro, et on l’a donc reconstruite quelques mètres plus loin, sous l’avenue Victor Hugo. Il y a quelque chose de fantasmagorique à voir encore l’ancienne station. La neuve est de pleine actualité : en 2018, au moment de notre victoire à la Coupe du monde du football, on a en effet provisoirement remplacé Victor Hugo par V. Hugo Lloris, capitaine des Bleus ! Une consécration !

Il reste maintenant à l’appeler la station Hugo-Pruvost !

Ah, très bien, Hugo-Robin-Pruvost de France Bleu !