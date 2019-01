En ce début de semaine et d’année, il faut voir grand et c’est justement le Grand Paris que vous avez choisi d’évoquer, c’est une formule qu’on entend souvent, on se doute que ça dépasse la cité actuelle, mais vous allez tout nous expliquer.

C’est vrai que l’intitulé est flou. En fait, c’est un projet qui a pour objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants de l’agglomération parisienne et d’en faire une grande métropole mondiale. Bon, ça aussi c’est flou. Ce projet a vu le jour, il y a dix ans en 2008, avec l’idée de lancer de nouveaux pôles économiques autour de Paris et de créer un réseau de transport qui relierait ces pôles aux aéroports et aux gares TGV, ainsi qu’au centre de Paris. En fait le mot même de Grand Paris ne date pas d’hier, Napoléon III l’avait déjà imaginé en pensant à étendre la capitale depuis Saint-Germain-en-Laye, jusqu’à environ Marne-la-Vallée. Et en 1932, dans Du Vieux Paris au Paris moderne, André Morizet, alors maire de Boulogne Billancourt, s’écriait : « Habitants du Grand Paris, mes frères, notre succès est en nous. » Belle formule ! En 1937, J. Raymond-Laurent écrivait aussi Vers le Plus Grand Paris. La formule n’est pas neuve du tout mais le projet reste sans cesse d’avenir.

En fait, quand on parle aujourd’hui du Grand Paris, il y a sans doute plusieurs perceptions.

En plein, Robin. On évoque souvent trois entités : Soit, Paris et sa petite couronne, la petite couronne étant constituée par les trois départements limitrophes, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, et Val de Marne, avec une forte densité de population : 9000 habitants au km². On évalue cette zone à un peu plus de six millions d’habitants. Soit encore Paris Métropole correspondant à la région Île-de-France avec un syndicat mixte regroupant plusieurs dizaines de collectivités territoriales, délimitation cohérente correspondant à 90 % de l’agglomération urbaine. Soit encore on signale l’agglomération, de dix millions d’habitants, mais en constante évolution. Bon, le Grand Paris, c’est un grand pari, sans majuscule. Gagnant ? Le point en 2024 !