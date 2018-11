Le Musée Yves St-Laurent

Alors, là ce matin, il va falloir quitter les cartables et s’habiller avec recherche, c’est qu’on va dans un musée consacré à un grand monsieur de la mode, un musée qui se situe Avenue Marceau, au numéro 5 précisément, là où se trouve justement la maison de couture historique de Yves Saint-Laurent. Et oui, nous allons au Musée qui porte son nom ?

Bon, c’est vrai qu’il va falloir faire un effort vestimentaire pour aborder cette avenue qui irrigue le 8e et le 16e arrondissements, du nom d’un général, de la Révolution française, Marceau, une avenue qui ne tient ce nom que depuis 1879, auparavant, ouverte en 1854, sous Louis Napoléon Bonaparte, Napoléon III donc, celui-ci l’avait baptisé avenue Joséphine, pour rendre hommage à Napoléon Ier, Joséphine de Beauharnais, ayant été première épouse de l’Empereur, En 1879, elle fut donc rebaptisée Avenue Marceau, on ignorait alors qu’un immense grand couturier s’y installerait, et qu’un musée inauguré le 3 octobre 2017 en son nom y présenterait des expositions liées à la mode, expositions liées à la mode vestimentaire bien sûr.

Et en ce moment, dans ce musée ouvert du mardi au dimanche à partir de 11h, il y a une formidable exposition intitulée l’Asie rêvée d’Yves Saint-Laurent.

Une exposition ouverte jusqu’au 27 janvier. C’est une exposition temporaire où sont présentées une cinquantaine de modèle de haute couture inspirés de l’Inde, de la Chine et du Japon. des pièces de musée, le tout accompagné d’objets d’art asiatiques prêté par le musée Guimet. C’est l’occasion pour nous de rappeler que le mot vêtement est issu du latin vestire, couvrir d’un vêtement et que le mot mode, vient en fait du latin modulus, désignant la mesure, puis qui a pris aussi le sens de « manière de vivre ». D’où l’expression « à la mode de chez nous », pour planter les choux, et enfin à partir du XVIIe la façon de s’habiller au goût du jour. Et comment les verbicrucistes définissent-ils la mode ? Le plus simplement du monde : « la mode c’est ce qui se démode ». Imparable !