Le Nouvel an Chinois en Île-de-France

Bonne année à toutes et à tous ! Bon, d’accord, vos allez imaginer que j’ai du retard… Mais en fait, j’aurais dû le dire en chinois, parce qu’aujourd’hui, c’est justement le Nouvel an chinois. D’ailleurs aussi nouvel an coréen et vietnamien. Et cette année ce Nouvel An tombe le 5 février. Et il se fête joyeusement à plusieurs endroits en Île-de-France. Vous nous en dites plus Jean ?

À Paris, l’un des points forts de la célébration du Nouvel An chinois est le XIIIe arrondissement, avec une grande fête pour le dimanche 17 février, mais au Faubourg Saint-Honoré c’est aujourd’hui avec la danse de lions et bien sûr les dragons, chinois par excellence ! On qualifie aussi le Nouvel an chinois de Nouvel an lunaire : il commence en effet toujours le premier jour d’une nouvelle lune, entre le 21 janvier et le 19 février du calendrier grégorien. Le fêter, depuis des millénaires, c’est chasser les mauvaises influences et souhaiter un nouvel an béni. Il se démarque par d’excellents repas, mais aussi par la distribution d’étrennes contenues dans des enveloppes rouges et naguère avec force pétards… C’est une célébration majeure pour plus d’un quart de la population mondiale, avec chaque année un animal à l’honneur dans l’horoscope. Cette année c’est le cochon. Gage de très belle année, dit-on.

Pourquoi le cochon est-il un symbole de prospérité dans l’horoscope chinois.

Eh bien, c’est un animal dodu, enjoué, et on associe ces caractéristiques à la prospérité. Un enfant né pendant l’Année du Cochon mènera une vie saine et prospère. Et sera honnête et appliqué, croit-on. Aussi, pour les Mamans de 2019, il serait bon de croire à l’horoscope chinois. Quant au mot cochon, il est apparu en 1090 et en gardant son mystère : origine étymologique inconnue disent nos dictionnaires ! Peut-être l’imitation de son grognement. Groin groin, c’est Bonne année en cochon! Je serai partant pour que soit institué officiellement le Nouvel an chinois en France. Pourquoi ? Parce qu’on décrète à cette occasion presque une semaine de congés!