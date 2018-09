Ce matin, d’un côté vos cartables et, en bandoulière, la guitare. Parce qu’on part dans le 15e arrondissement, au Parc Georges Brassens, qui se trouve sur l’emplacement des anciens abattoirs de Vaugirard, avec un peu plus de 8 hectares. On pourra jouer du Brassens dans le Parc, et, dans vos cartables, vous mettrez des livres parce qu’il y a aussi sous les halles des bouquinistes.

Oui, mais pour les livres c’est en fin de semaine, et tant mieux parce qu’avec la guitare, les sacs remplis de livres, ce ne serait pas très pratique. D’abord un mot sur ce nom qu’on lui a donné, Georges Brassens, c’est bien sûr un hommage au poète interprète compositeur qui a vécu la plus grande partie de sa vie parisienne tout près au 9 impasse Florimont dans le 14e puis au 42 rue Santos Dumont. Et ce parc est, il faut le dire, relativement récent puisqu’il a été ouvert en 1980, avec l’aide du paysagiste Daniel Collin. En fait, il y avait là jadis un hameau qui s’appelait le hameau de Vaugirard, jusqu’à ce qu’il soit annexé par Paris, en 1860, avec ses vignobles et ses cultures maraîchères…

Mais ça a été aussi un des grands abattoirs de Paris, d’où les sculptures de taureaux ou de porteurs de viande dans le Parc ?

Exactement. En fait de 1894 à 1974, presque un siècle, s’y est installé un abattoir avec des structures qu’on repère encore, comme la halle aux chevaux, et le beffroi du marché à la criée, où il y a maintenant des bouquinistes, installés là depuis 1987. Et comme tout abattoir, l’odeur et le bruit y étaient constants et bien inconfortables pour les riverains, et il y eut tant de plaintes qu’on finit par le fermer, et par ailleurs il ne correspondait plus au gigantisme du marché. De l’ancien marché, on peut encore admirer les portes monumentales, justement ornées d’un taureau. Mais se préserve une belle tradition, à côté du rucher, parce qu’il reste encore des pieds de vigne, cépage pinot noir qu’on exploite sur 1200 m². Ah le vin de Brassens, voilà qui donne des ailes. Tous à nos guitares !C