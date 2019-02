Donc ce matin, vous nous proposez de battre le pavé, en l’occurrence le pavé parisien et plus largement de l’Île-de France… Et ce qui nous paraît naturel, c’est-à-dire que nos rues soient recouvertes de macadam sous-lequel perce parfois le pavé, ce fut en fait un énorme progrès pour la salubrité parisienne ! Des pavés et pas de la boue ! Vous nous expliquez ?

Eh bien, en réalité, il faut remonter au Moyen Âge, avant la fin du XIIe siècle. La ville médiévale est déjà là, avec ses rues, et leur égout naturel, la Seine, véritable dépotoir de la ville, réceptacle des déjections humaines, des détritus sans oublier ses résidus des tanneries, teintureries, boucheries, etc. Tout cela sent extrêmement mauvais et fait de la Seine un fleuve d’immondices. Un roi va s’émouvoir de ce Paris puant tant et plus et décida d’y remédier. Ce fut Philippe Auguste, qui en 1185, décida que dans un premier temps les grandes artères parisiennes seraient pavées. Et ce seront les Bourgeois de Paris qui paieront, bon gré mal gré.

En fait, il n’y avait pas encore d’égout et ce sont les rues qui en faisaient presque office ?

Hélas oui, et Philippe Auguste fait creuser des fosses au milieu des rues, pour ramasser les ordures avec des charrettes. Les dalles gréco-romaines avaient disparu et les chariots s’embourbaient tant et plus. Place donc aux pavés sur les axes nord-sud et est-ouest, les rues Saint-Martin, Saint-Jacques, Saint-Antoine, et Saint-Honoré, avec la jonction au Châtelet. Quant au pavés, de gré ou de granit, ils donnent lieu à des expressions telles que brûler le pavé c’est-à-dire y rouler trop vite, ou encore tenir le haut du pavé c’est-à-dire se situer en haut, près des murs, donc tenir le premier rang au pied sec. Le mot pavé vient du latin pavire, aplanir, niveler le sol. On l’enfonçait avec un outil très lourd muni de deux anses pour le soulever comme une danseuse, d’où le nom de dame. Un peu lourde la dame, mais ensuite place aux demoiselles y battant élégamment le pavé !