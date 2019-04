Le petit vilage de Pâques au pied de la Tour Eiffel

On part dans un village, et pourtant on reste en plein Paris. Où alors ? Eh bien au pied de la Tour Eiffel où du samedi 6 au lundi 22 avril 2019 s’installe le Village dit de Pâques, en fait un Village international de la gastronomie, avec plus de 25 exposants. Un village à Paris, c’est une formule qui mérite explication !

En fait, on l’ignore parfois, mais dans Paris, il y a ce qu’on appelle des quartiers villages, et il y a même un guide y correspondant. En fait, il s’agit de quartiers de verdure, très calmes, sereins comme l’est un village. Par exemple dans le 12e arrondissement, la rue Crémieux, une allée bordée de maisons charmantes de toutes les couleurs. Dans le 13e arrondissement, bien sûr la Butte aux cailles, comme un village perché sur les anciens coteaux de la Bièvre. Il y a aussi la Petite Alsace, 40 maisons en briques à colombages, dans le style alsacien. Ou encore la Villa Léandre à Montmartre. En vérité, il existe plus d’une dizaine de quartiers villages à Paris.…

En somme des villages dans la ville, mais, village et ville sont de même origine…

Oui, tout part en fait du latin villa rustica, qui voulait dire « grand domaine », villa en latin, « de la campagne », rustica. Lorsque les Romains ont conquis la Gaule à partir de -52 s’y sont en effet développé de grandes fermes, des villas, autour desquelles se sont peu à peu agglomérées des constructions et, dès 1235, on atteste du latin médiéval villagium, désignant un petit groupe d’habitation. Et en 1285, naissait le mot français village. En ancien français, à partir du latin villa était né aussi le mot ville d’abord sa simple traduction de villa puis définissant un nombre important de maisons, dépassant le village, restée restreint. On opposa vite la ville au petit village de campagne. Et voilà que sur le champ de mars, a poussé un village pour deux semaines. « Si tu vas à Rio, chantait Dario Moreno, N’oublie pas de monter là-haut Dans un petit village » Eh bien, si tu vas à Paris, pas besoin de monter là haut, sur la Tour Eiffel, pour notre petit village de Pâques