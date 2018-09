Ce matin, on sort de Radio France, on remonte la Seine et on s’arrête sur un quai où on est très bien malgré son nom, le Quai… Malaquais. C’est bizarre ce nom , d’où vient-il ?

Le fait est qu’on a l’impression que ce quai Malaquais, a sans doute un sens en français. Situons-le d’abord : ce quai de la Seine, rive gauche, se situe entre les quais Conti et Voltaire, il commence précisément au Pont des Arts pour glisser en aval jusqu’au Pont du Carrousel et la rue des Saints-Pères. Alors pourquoi ce mot ? En fait, son s final a un sens parce qu’il s’agit à l’origine du quai mal acquis. Tout vient de la reine Margot, autrement dit Marguerite de France, fille de Henri II et de Catherine de Médicis. C’est à Alexandre Dumas qu’on doit son surnom et qui en fit une femme lubrique née dans une famille maudite. En fait, c’était une remarquable latiniste, très belle et intelligente, et c’est l’opposition qui en fit une femme de turpitude, bien à tort. Mais pour payer ses acquisitions dans l’achat du Pré-au-Clercs qui jouxtait la Seine, elle aurait opéré des transactions financières pas très claires d’où malaquet, mal acquis, écrit ensuite Malaquais Mais au départ c’était un port…

C’est vrai qu’avant les Quais il y avait des ports, des berges, des grèves même ?

D’où la Place de Grève en effet,. Et il y eut d’abord un petit port, le port Malaquest, on l’appela aussi la Sablonnière, l’Écorcherie, vestige d’un abattoir. Ce fut ensuite le Quai de la Reine Marguerite, son hôtel se trouvant tout à côté. Puis le quai construit en 1552, il devint un lieu ayant du prestige. Et parmi les hauts lieux du Quai Malaquais, au numéro 15 il y eut Honoré Champion qui y fonda sa librairie en 1873, la plus grande et plus ancienne maison d’édition d’érudition de Paris.

Mais vous y travaillez, Jean ?

Oui, j’ai cette chance : dans le fond je passe d’un quai à l’autre, du Quai Kennedy au Quai Malaquais. Mais en fait aujourd’hui Honoré Champion jouxte l’Odéon. Ça rime… Comme quai et Malaquais.