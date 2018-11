Le salon de la photographie au parc des expositions

Il est de retour, dans le 15e arrondissement, au Parc des Exposition - Paris-expo comme on dit parfois - Place de la Porte de Versailles, et il s’y est installé jusque aujourd’hui compris avec force nouveauté, je ne vais pas vous faire une photo… Il s’agit justement du Salon de la photo, avec entre autres une belle exposition consacrée à Gundlach.

Oui, au-delà de la présentation des nouveautés nombreuses en matière de photographie, on a droit cette année à une grande Exposition consacrée à ce photographe allemand né en 1926 qui a marqué la seconde moitié du XXe siècle, notamment dans le domaine de la mode, à Paris, à partir des années 1950. Il a photographié Paris de manière raffinées en illustrant les créations des grandes maisons de couture parisiennes. C’est aussi le photographe des femmes allemandes d’après-guerre découvrant la mode parisienne. Il a réalisé des portraits formidables de Romy Schneider, Godard, Von Stroheim, bref une exposition à ne pas rater. Exposition, c’est d’ailleurs un mot bienvenu dans le vocabulaire de la photo ; ce salon c’est aussi un festival de mots en définitive…

Et par exemple le mot photographie, il date de quand, pas de Louis XIV bien sûr ?

Non, même si les racines du mot photographie datent de la Grèce antique… puisque la racine photos, signifie la lumière, d’où les mots photocopie, photon, la particule de lumière, et bien sûr photographie attesté en 1834, mais en fait ce sont les Anglais qui ont inventé ce mot, en couplant photo et graph, signifiant écriture, la photographie étant en somme la « lumière écrite ». Et c’est bien le procédé permettant d’obtenir l’image durable des objets par l’action e la lumière sur une surface sensible. En 1841 apparaissait le mot photographe, et dans le même temps le mot exposition, temps d’exposition du papier à la lumière lors du tirage des épreuves. Pour conclure, j’aime cette définition de mots croisés pour faire deviner la photo : Miroir qui se souvient. Ah mon beau miroir !