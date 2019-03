Le Salon du livre à Paris

C’est le dernier jour du 19e salon du Livre. Pas une minute à perdre pour compulser les milliers de pages de nos meilleurs auteurs. On part donc Porte de Versailles, pour rejoindre des exposants venus des quatre coins du monde, et revenir avec force dédicaces. C’est le rendez-vous des amoureux des livres, un mot important, puisque finalement, livre de papier ou numérique, on parle toujours de « livre ». Il vient d’où ce mot, Jean ?

Eh bien, il nous arrive de dire que le Salon du livre c’est une vraie forêt, sans le savoir alors on est tout près de l’étymologie. Tout vient en effet de l’arbre puisque le mot livre est issu du latin liber désignant la partie vivante de l’écorce d’un arbre sur laquelle on écrivait avant que ne soit utilisé le papyrus. Le papyrus, vous le savez, c’était un roseau du Nil qu’on pilait et aplatissait en feuilles découpées puis collées bout à bout sur une dizaine de mètres. On enroulait alors cette bande sur un bâtonnet, le tout étant appelé volumen, du latin volvere, rouler. C’est ce mot volumen, qui est l’origine du volume, autrement dit un livre.

En fait, on n’a pas tout de suite tourné des pages, on a d’abord déroulé une bande…

Effectivement, on voit d’ailleurs des fresques avec un personnage tenant ces rouleaux, des deux mains. C’est là qu’il y eut un progrès considérable quand on imagina ce qu’on a appelé le codex, qui n’est plus un rouleau mais un ensemble de feuilles cousues et reliées. C’est notre livre moderne, que l’on peut poser à plat à côté d’autres livres, et qui avec leur pagination permet en fait la véritable consultation, la recopie. On libérait enfin les mains et c’était un immense progrès. On est toujours à l’heure du codex, mais en y réfléchissant, avec le livre numérique revient du bout des doits la notion de long ruban qu’on déroule sur l’écran. Le Salon du livre reste un lieu magique où se marient en définitive le passé et l’avenir. Bon, vite, j’ai un livre à écrire, Robin, tiens, sur les dictionnaires, de formidables codex tout de même !