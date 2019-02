Le salon Rétromobile

Eh bien ce matin, Jean, vous êtes peut-être arrivé dans une 201 Torpédo 1929… C’est en effet aujourd’hui que s’ouvre un salon qui correspond au rendez-vous annuel des passionnés de voitures anciennes. Il s’agit à la Porte de Versailles du Salon Rétromobile installé là jusqu’au 10 février. Et je crois qu’il fête ses 44 ans cette année…

Effectivement, Robin, avec 68 000 m² d’exposition répartis entre les pavillons 1, 2 , et 3 du Parc d’exposition et plus de 600 automobiles. On y trouve aussi des pièces détachées, Après Citroën à l’honneur l’an dernier, c’est Peugeot cette année. La marque au Lion fêtera son centième anniversaire. Rappelons que le lion symbolisait les qualités des lames de scie Peugeot, vitesse de coupe, dureté et souplesse. On pourra voir au salon le VLV, Véhicule léger de ville, premier véhicule électrique de mai 1941, mini cabriolet doté de 4 batteries avec une autonomie de 80 km et une vitesse de 36 km h. Et puis la 201 Torpédo de 1929 !

Oui, et pourquoi 201, avant la 202, la 304, la 404, la 604. Pourquoi d’ailleurs les chiffres Peugeot et les chevrons Citroën ?

En fait, les chevrons viennent d’un engrenage à double chevron correspondant à la première entreprise d’André Citroën, en 1919. Quand il décide de fabriquer des automobiles, il choisit ce double chevron pour logo, rappel de sa réussite précédente. Le chevron vient du mot chèvre, parce que c’est une pièce de bois sur un toit, comme une chèvre sur une pente. La chèvre a donné aussi le cabriolet, voiture légère sautillant facilement. Quant aux chiffres de Peugeot, 201, 303, etc. la légende dit que le zéro servait de trou pour la manivelle de démarrage. Le premier chiffre correspond au numéro de voiture dans la gamme : plus il est gros, plus la voiture est grosse. Quant à l’autre chiffre il s’agit de la génération du modèle, à la 403, succèdent la 404, la 405, etc. Depuis peu on a doublé le numéro : la série 5000 correspond ainsi aux monospaces compacts ! Ah le vertige des chiffres ! Bon je retourne à ma 201 Torpédo.