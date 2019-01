Puisque vous nous avez parlé de l’Olympia, vous vouliez évoquer aujourd’hui une autre belle salle, sur le bord du canal de l’Ourcq, le Zénith Paris-La Villette, dans le XIXe, qui accueille chaque année plus de 170 manifestations. Et qui fêtera demain le 35e anniversaire de l’inauguration de son immense salle par François Mitterrand.

Immense salle en effet d’une possible capacité de 6804 places. Elle a été en fait bâtie sur l’emplacement de l’hippodrome de Pantin pour remplacer le Pavillon de Paris. Mais ce que l’on a oublié c’est qu’au départ, elle n’était construite que pour trois ans et on devait ensuite la démonter pour ouvrir une nouvelle salle dans la banlieue. Ce qu’on n’avait pas prévu, c’est son immense succès. Du coup on en a bâti seize répliques en France, avec le même nom. Dans l’ordre alphabétique, il y a donc un Zénith à Amiens, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Montpellier, Nancy, Nantes, Orléans, Pau, Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse. Et vu le succès, le Zénith porte bien son nom.

Là il faut nous expliquer. Le zénith, c’est lié à l’astronomie…

Eh bien oui, le c’est le point le plus haut d’un astre et au Zénith on accueille justement des étoiles ! À l’origine, c’est un mot arabe passé en français en 1360, en fait le i de zénith résulte d’une mauvaise lecture, le vrai mot arabe est samt, mais au lieu de lire m on a lu ni, et ce fut le sanit, devenu le zénith. En fait le mot arabe voulait dire « chemin au-dessus de la tête ». Mais Zénith, ça sonne vraiment bien finalement. Bon, ce n’est pas tout cela Robin, il faut que j’aille soulever des dictionnaires. C’est qu’il faut que je sois prêt pour 2024.

Pourquoi cela ? On prévoit une épreuve de lancement de dictionnaires aux Jeux olympiques ?

Non, mais c’est au Zénith qu’auront lieu les épreuves d’haltérophilie. Vous vous rendez compte, les haltères, là droit au-dessus de notre tête. Ne rien lâcher !