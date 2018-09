Aujourd’hui, on a une pensée pour tous les élèves et leurs enseignants, c’est la rentrée, pour les 8 départements d’Île-de-France, dans les 3 Académies, l’Académie de Paris, celle de Créteil et celle de Versailles. C’est bien cela ? Vous allez nous l’expliquer parce que je crois que vous avez fait toute votre carrière dans l’Éducation nationale et dans la Région Parisienne, Jean.

Oui, et j’en ai un excellent souvenir, qu’il s’agisse de Taverny, Paris, Antony, Étampes, Montgeron, Crosne, Vigneux, Étiolles, Cergy, j’ai un peu tout fait, surveillant, professeur, conseiller pédagogique, inspecteur, Très gentil j’espère ! Oui vraiment, les enseignant étaient formidables, j’ai aussi été pion, directeur d’École Normale, Professeur d’Université, vice-président d’une université, j’ai dans le fond vu beaucoup de facettes de notre Éducation Nationale et notamment son organisation pour la Région parisienne. Il y a donc 3 Académie, au centre celle de Paris, à l’est et en forme de croissant l’Académie de Créteil, incluant la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, et à l’Ouest l’Académie de Versailles, avec le Val-d’Oise, les Yvelines, les Hauts-de-Seine, l’Essonne. À la tête de chaque Académie, il y a un recteur et, à la tête de chaque département, un ou deux Inspecteurs d’Académie, et dans chaque département des Inspecteur de l’Éducation nationale. Il y a donc 3 recteurs pour la Région parisienne et plus de 8 inspecteurs d’Académie.

Et avec plus de dix millions d’habitants en Île-de-France, les Académies sont énormes.

Effectivement, la plus grosse Académie de France est celle de Versailles et la deuxième celle de Créteil. Le mot Académie, vient du jardin d’Akadêmos, où enseignait Platon. Puis ce fut une société de gens de lettres et dès le XVIe une école supérieure, puis En 1808, ce fut une circonscription de l’enseignement. Il y a 17 Académies. Mais il n’y en a qu’une d’immortelle, Robin… L’Académie française. Et parmi les élèves qui font leur rentrée il y aura des académiciens !