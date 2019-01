Ce matin, c’est une formule que vous explorez, les beaux quartiers quand il s’agit de Paris ou d’une ville de banlieue, mais je crois que la formule a d’abord des références littéraires.

Effectivement, Robin. À dire vrai, les Beaux quartiers, c’est le titre d’un roman de Louis Aragon qui a obtenu le prix Renaudot, le 9 décembre 1936 et c’est dans la deuxième partie du roman qu’apparaissent ces fameux beaux quartiers annoncés par le titre. Cette deuxième partie s’appelle d’ailleurs Paris et le personnage principal y côtoie notamment les restaurants chics du Bois de Boulogne. Quand on évoque les beaux quartiers on parle aussi des quartiers huppés, la huppe s’assimilant au sommet de la tête, ici aux « grands », entendons les riches d’une ville. On dit aussi le plus souvent qu’à Paris les beaux quartiers sont surtout à l’Ouest et il est courant d’évoquer alors les XVIe, VIIe, VIIIe et en partie le XVIIe arrondissement. C’est ce que vous disent les agents immobiliers. Ajoutons-y ce que les Inconnus nous ont fait découvrir avec un sigle, le NAP, Neuilly-Auteuil-Passy. Alors pourquoi les beaux quartiers sont-ils en France à l’ouest des grandes villes ?

Je connais la réponse, mais vous allez nous la donner Jean : bon vent pour y répondre…

Bon indice, Robin. C’est en effet principalement à cause du vent, qui souffle prioritairement en France de l’ouest vers l’est. Et donc s’agissant des fumées domestiques et industrielles qui partent à l’est, il vaut mieux être à l’ouest qu’à l’est, où se récupèrent les fumées de toutes les usines notamment, malodorantes, et il faut savoir que jusque dans les années 1930, les usines étaient encore très nombreuses en région parisienne. Enfin, il y a une sorte de preuve de l’existence forte de l’expression beaux quartiers, on la rencontre en effet dans 241 fois dans le Trésor de la langue française informatisé, dictionnaire du CNRS, que j’ai activé Attention cependant on y trouve une dizaine de beaux quartiers où l’on aimerait pas du tout habiter, à moins d’être une mouche : ce sont les quartiers de viande