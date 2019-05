Les chaisière du parc du Luxembourg

Ce matin nous prenons comme hier la direction des jardins ou des parcs, mais c’est pour nous y asseoir, avec le rappel d’un métier, disparu il y a peu, notamment au Luxembourg. Il s’agit des chaisières, en lien donc avec les chaises de jardin ou de parc. Vous nous en dites plus, Jean ?

Eh bien, on peut déjà dire que ces chaises ou fauteuils métalliques, verts, du jardin du Luxembourg font partie intégrante du patrimoine parisien. De quand datent-ils ? De 1923. Ce type de siège s’appelle d’ailleurs des Luxembourgs, et celles et ceux qui s’assoient au Luxembourg, au Luco comme on dit familièrement, savent qu’il y trois types de siège : avec ou sans accoudoir, et un format allongé. Sur ce parc de sièges propices à prendre le soleil régnaient naguère des chaisières, c’est-à-dire des dames les louant. En fait la location de ces sièges a bénéficié de concession au Luxembourg jusqu’en 1974. La chaisière dans les parcs date de 1820, mais il y avait auparavant les chaisières des églises ayant aussi pour obligation d’entretenir la nef de l’église et son mobilier. Et chaque année dans les Parcs, était adjugé le « fermage » des chaises, c.-à-d. la gestion des sièges pour l’année. Au tout départ, en 1781, un autre sens était encore à repérer, les chaisiers loueurs de chaises à porteurs, portée par deux hommes donc.

Il y a aussi les bancs publics qui eux n’ont jamais été loués...

Non. En fait, si le mot chaise, attesté en français en 1420, est la version popularisée du mot chaire, lui-même déformation et abréviation du latin cathedra, siège à dossier qu’on trouvait dans les églises dites cathédrales, où l’évêque avait son siège au sens propre et au sens figuré, le banc de son côté est un mot germanique, entré en 1050 dans notre langue. Une planche sur deux tréteaux pouvaient faire office de banc ou de guichet... c’est l’origine du mot banque ! Quant à la banqueroute, c’est la déformation de banca rotta, banc rompu, on brisait en effet le comptoir du banquier malhonnête ! Arrière les soucis d’argent. Vite une chaise, ou un banc pour s’asseoir. Ou même s’allonger !