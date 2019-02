Les Halles Rungis

50 ans déjà que le transfert a eu lieu. Quel transfert ? Eh bien un transfert qui nous a laissé un trou au cœur de Paris, le Trou des Halles. Oui, il y a 50 ans on inaugurait le Marché de Rungis, à 7 km de Paris, dans le Val-de-Marne et, aujourd’hui, on dit couramment qu’on va à Rungis, sous-entendu au Marché de Rungis. Vous nous en dites plus ?

Eh bien oui, tout d’abord que cet ancien village dont on atteste l’existence depuis 1124 avait d’emblée un atout : il alimentait Paris en eau, parce que ses sources étaient abondantes. C’était un signe ! Maintenant, par son Marché, il nous alimente en viandes, légumes, etc., et pas seulement « nous » puisque il s’agit du Marché d’intérêt international de Rungis, et c’est le plus grand marché de produits agricoles au monde. Voilà qui n’est pas rien ! Romius peut être fier de sa cité!

Mais qui c’est ce Romius ?

Eh bien on pense que c’est le premier propriétaire des lieux, un gallo-romain, d’où le suffixe latin de propriété -acum, Romiacum déformé en Rongis, puis Rungis. Il ne devinait pas que son territoire, riche en sources, deviendrait un lieu d’accueil pour les Halles. Rappelons que les Halles, mot attesté en 1213, tiennent leur nom d’un mot germanique, halla, qui a donné en français halle(s) et en anglais hall, qu’on a emprunté au XIXe. Et dans les deux cas c’est bien un lieu protégé par un toit. C’est au XIIe siècle que Louis VI a décidé d’offrir à Paris un marché pour alimenter la capitale, goulue, mais c’est sous Napoléon III que l’architecte Baltard construisit ces fameux pavillons marqués par la fonte, le fer et le verre, dix pavillons édifiés de 1852 à 1870 et qui furent à l’époque à la pointe du modernisme et même de l’esthétisme. Verlaine, le poète, évoquait par exemple à leur égard, les « Dentelles de Vulcain », le dieu du feu et de la métallurgie. Et moi, je retiens que Rungis est aussi un haut lieu symbolique : c’est la première commune de France à avoir, au moment de la Libération, élu une femme pour maire : Madame Grelinger. Bravo aux Rungissoises et Rungissois.