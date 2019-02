Les manchots de Sea Life Paris Val d’Europe à Marne-La-Vallée

Ce matin, tenue de plongée… Enfin pas tout à fait, on part pour Marne-la-Vallée, au royaume des flots, à Sea Life Paris Val d’Europe, on a compris qu’il s’agit d’un aquarium et celui-ci se situe dans le Centre commercial international du Val d’Europe. Et je crois, que ces jours-ci, il accueille des invités de marque !

Eh bien oui, vingt nouveaux pensionnaires ! Ce sont des Manchots Papous et Royaux. Ce qui mérite explication. À la différence des cousins presque volants du pôle nord, les pingouins, les manchots ne se trouvent qu’au pôle sud et, comme leur nom l’indique, ils n’ont pas la plus petite possibilité de voler, mais sous l’eau ce sont des seigneurs. Les voilà donc invités à Sea Life Paris, Val d’Europe, tout droits venus de l’Océan austral. Et dans l’espace qui leur est dévolu, qu’on appelle une manchotière, ils bénéficient de 350 m², Le Manchot royal est long de 90 cm, c’est le plus grand de sa famille, après le manchot empereur. La femelle couve son œuf unique entre ses pattes, le réchauffant avec son plumage. Quant au manchot papou, 70 cm de haut, il a le bec orange et les pattes rosées et, attention sous l’eau, il nage à 35 km/h. Voilà les présentations faites !

Et on les appelle manchots depuis quand ?

En fait c’est 1760 qu’on les a appelés ainsi, en fonction de leurs absence d’aile, manchot étant un mot datant de 1502 pour désigner la personne estropiée, au départ infirme de la main puis plus radicalement sans bras. Quant à l’aquarium qui les accueille, au départ le mot latin désigne seulement un réservoir, et ce n’est que depuis 1860 qu’il désigne un réservoir à parois de verres pour y voir évoluer les animaux aquatiques. Celui du Val d’Europe comporte 50 bassins avec un volume total de deux millions de litres d’eau. On y trouve plus de 350 espèces et dans le bassin Pirates des Caraïbes évoluent les requins. Bon, pas question d’y prendre un bain. À moins qu’on aime les bains de sang ! Vite, vite, retour au manchots papous et royaux, très pacifiques