Départ ce soir pour Boulogne-Billancourt C’est en effet un grand moment français, que cette trente-quatrième cérémonie des Victoires de la musique qui a lieu à la Seine musicale. Treize trophées vont être décernés. Victoire, trophée, en voilà des mots impressionnants et bien français.

Ces Victoires sont en effet organisées depuis 1985, et il s’agissait à l’origine des Victoires de la musique au sens large, regroupant la musique de variété, la musique classique, et le jazz. Et puis en 1992 les cérémonies consacrées aux Victoires de la musique classique et du jazz ont été dissociées. Aussi, aujourd’hui les Victoires de la musique sans plus de précision représentent-t-elles les chansons de variété, l’équivalent français des Grammy Awards aux États-Unis. D’une certaine manière, elles sont le pendant musical des César au Cinéma. C’est à l’initiative de Claude Fléouter, Denys Limon, Pascale Tardy et de Jack Lang, qu’a été créée cette manifestation. Quant au mot variété, au XVIIe il s’agissait du titre de recueils sur des sujets variés, puis en 1913 vinrent les spectacles de variétés, avec diverses attractions, et enfin des chansons de registres variés.

Pourquoi, Victoires ou Trophée ?

Victoire, un mot entré en français au XIIe siècle, issu du latin victoria, de vincere, vaincre à la guerre. Du succès obtenu au combat, est née l’allégorie de la Victoire, une divinité munie d’ailes, d’où l’image des ailes de la victoire, dès l’Antiquité. D’une certaine façon le trophée vient d’un mot grec totalement opposé, puisqu’il est issu du grec tropé désignant la fuite, la déroute. Mais, comme dans l’Antiquité, on appela aussi trophées les dépouilles de l’ennemi vaincu, ses cuirasses, ses armes, en somme le butin. Le trophée devint dès le XVIe siècle la marque visible d’une victoire de guerre. Et vers 1850 naquit le trophée de chasse, la tête empaillée de l’animal abattu. On préfère le trophée musical, c’est-à-dire une coupe, une médaille, et pas la tête empaillée de de la chanteuse ou du chanteur qui ne l’a pas emporté